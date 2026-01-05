마약 수사서 드러난 전세대출 사기… 10년 도피 끝 구속

마약 수사 중 포착된 전세대출 사기 조직

브로커 10년 도피 끝 검찰에 덜미

서정화 검사, 부산서 결자해지

마약 수사 과정에서 포착된 단서로 드러난 전세대출 사기 사건이 10년 만에 마무리됐다. 당시 수사를 맡았던 검사는 타 지역 근무를 거쳐 부산지검으로 부임한 뒤, 과거 도주했던 브로커를 기억해 끝내 구속 기소했다.

A씨는 2013년 11월부터 2014년 9월까지 허위 임차인을 모집하고, 허위 재직서류와 전세계약서를 제출하는 수법으로 금융기관에서 약 16억원 상당의 전세대출금을 편취한 혐의를 받는다.