마약 수사서 드러난 전세대출 사기… 10년 도피 끝 구속
마약 수사 중 포착된 전세대출 사기 조직
브로커 10년 도피 끝 검찰에 덜미
서정화 검사, 부산서 결자해지
마약 수사 과정에서 포착된 단서로 드러난 전세대출 사기 사건이 10년 만에 마무리됐다. 당시 수사를 맡았던 검사는 타 지역 근무를 거쳐 부산지검으로 부임한 뒤, 과거 도주했던 브로커를 기억해 끝내 구속 기소했다.
부산지방검찰청 강력범죄수사부는 검찰의 추적을 피해 10년간 도피해 온 전세대출 사기 조직 브로커 A씨를 지난 2일 사기 혐의로 구속 기소했다고 5일 밝혔다.
A씨는 2013년 11월부터 2014년 9월까지 허위 임차인을 모집하고, 허위 재직서류와 전세계약서를 제출하는 수법으로 금융기관에서 약 16억원 상당의 전세대출금을 편취한 혐의를 받는다.
이 사건은 통상 마약·조직범죄를 전담하는 강력부가 전세대출 사기 수사에 나선 이례적 사례다. 당시 강력부에서 근무하던 서정화 검사는 마약사범을 수사하던 과정에서 전세대출 사기 조직을 포착했고, 브로커 11명과 허위 임대인·임차인 등 조직원을 적발했다. 다만 A씨는 수사 착수 직후 휴대전화를 해지하고 일용직 노동을 하며 전국을 전전해 검거되지 않은 채 수사가 종결됐다.
시간은 흘렀지만, 서 검사는 사건을 잊지 않았다. 10년 뒤인 지난해 8월 당시 사건을 맡았던 서 검사가 부산지검 강력범죄수사부장으로 부임한 이후 뜻밖의 계기로 A씨의 행적이 드러났다. A씨가 지인과 다툼 끝에 112 신고가 접수되면서 신원이 확인됐고 검찰은 도피 중이던 A씨를 검거해 구속 기소에 이르렀다.
검찰은 “전담 분야를 넘어선 수사로 적발된 범죄가 오랜 시간이 지나서라도 책임으로 이어졌다는 점에서 의미가 있다”며 “범죄를 저지르고 도피하더라도 결국 법의 판단을 피할 수 없다는 점을 보여주는 사례”라고 밝혔다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사