전북, ‘AI 전환 인재’ 1300명 키운다…국비 43억 확보

‘2026년도 산대특 운영기관’ 최종 선정

멀티미디어, 디지털디자인, 출판 등 AI 실무 중심 교육

전북특별자치도 표지석 전경등. 전북도 제공

제조·농생명·에너지 등 전통 산업 비중이 큰 지역 산업 구조 속에서 AI 활용 인력 부족이 경쟁력 한계로 이어지고 있다는 판단에 따른 대응이다.