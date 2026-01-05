전북, ‘AI 전환 인재’ 1300명 키운다…국비 43억 확보
‘2026년도 산대특 운영기관’ 최종 선정
멀티미디어, 디지털디자인, 출판 등 AI 실무 중심 교육
전북특별자치도가 산업 전반의 AI 디지털 전환을 뒷받침할 실무형 인재 양성에 속도를 낸다. 제조·농생명·에너지 등 전통 산업 비중이 큰 지역 산업 구조 속에서 AI 활용 인력 부족이 경쟁력 한계로 이어지고 있다는 판단에 따른 대응이다.
5일 전북도에 따르면 전북경제통상진흥원 산하 전북지역인적자원개발위원회가 고용노동부 주관 ‘2026년도 산업구조변화대응 등 특화훈련(산대특)’ 운영기관으로 최종 선정됐다. 이에 따라 국비 43억원을 확보했으며, 해당 사업은 3년 연속 규모가 확대됐다.
도는 2026년 한 해 동안 구직자와 재직자 등 총 1300명을 대상으로 지역 산업 수요에 맞춘 직업훈련을 추진할 계획이다. AI를 이론 중심으로 배우는 교육에서 벗어나 산업 현장에서 즉시 활용할 수 있는 실무형 역량을 키우는 데 초점을 맞췄다.
산업 현장의 변화 속도도 빨라지고 있다. 고용노동부가 올해부터 ‘AI 전환 대응 과정’을 새롭게 도입하면서 기업들은 단순한 AI 이해 수준을 넘어 실제 업무에 적용할 수 있는 인재를 요구하고 있다. 전북도는 이러한 변화에 맞춰 산업 현장의 체감도가 높은 훈련 모델을 구축할 방침이다.
훈련 과정은 멀티미디어, 디지털디자인, 출판 등 3개 공통 직종을 중심으로 AI 융합 특화과정을 운영한다. 이후 에너지·농생명 등 전북의 전략산업 전반으로 단계적으로 확대한다. 산업 전환 과정에서 인력 공백을 줄이고 지속 가능한 성장 기반을 마련할 계획이다.
사업은 오는 3월 훈련기관 1차 공모를 시작으로 본격 추진되며, 세부 내용은 전북지역인적자원개발위원회 누리집을 통해 안내될 예정이다.
전북경진원 관계자는 “AI 전환이 산업 현장의 현실이 된 만큼, 훈련 역시 현장에서 바로 쓰일 수 있어야 한다”며 “구직자와 재직자 모두에게 실질적인 도움이 되고, 도민이 지역에 머물며 일할 수 있는 기반을 만드는 데 주력하겠다”고 말했다.
김인태 전북도 기업유치지원실장은 “이번 산대특 운영기관 선정은 산업 구조 변화에 대응한 선제적 인력 양성 체계를 갖췄다는 의미가 있다”며 “기업 수요에 기반한 맞춤형 교육으로 지역 인력난 해소와 산업 경쟁력 강화를 동시에 추진하겠다”고 밝혔다.
