인천환경공단, 안전 컨트롤타워 강화…AI정보TF팀 신설

김성훈 인천환경공단 이사장이 가좌사업소 하수처리장 소화조 준설공사에서 현장 안전상황을 점검하고 있다. 인천환경공단 제공

공단은 이번 조직 강화를 통해 안전보건 관리체계를 전면 고도화하고 현장 밀착형 감독 체계를 구축, 산업재해를 예방하는 안전 경영을 실천할 방침이다. 사고 이후 마련된 재발방지대책을 완수해 시민의 신뢰를 회복한다는 강력한 의지가 담겼다.

공단은 우선 안전 관리 사각지대를 없애고자 기존 1개 팀이었던 안전 전담 부서를 ‘안전관리팀’과 ‘안전점검팀’으로 세분화한 2팀 체제로 확대 개편하고 현장점검 전문 인력 6명을 증원했다.

특히 안전 부서장의 직급을 1급으로 상향 조정해 전사적 안전 경영의 위상을 높였으며 재발방지대책이 현장에서 실효성 있게 작동하도록 관리하는 실질적인 ‘안전 컨트롤타워’로서의 책임과 역할을 강화했다.

신설된 안전점검팀은 단순히 서류상의 안전을 확인하는 수준을 넘어 사업소별 고위험 작업 현장을 상시 순회하며 사업 발주 전 단계에서 안전 부서가 중대재해처벌법 및 산업안전보건법상의 이행 사항을 사전 점검해 안전사고를 원천 차단한다.

이와 함께 신설된 ‘AI정보TF팀’은 AI 기반 행정업무 혁신 선도, 에코넷(EcoNet) 중심의 데이터 수집 및 AI 모델 개발, 현장 AI 기술 도입을 위한 기술적 기반 지원을 핵심 업무로 수행한다.

작업현장 근로자의 위험노출 최소화를 위한 AI 첨단기술 지원은 물론 시민들이 24시간 편리하게 이용할 수 있는 ‘지능형 챗봇·콜봇 시스템’을 도입해 민원 응대 시간을 획기적으로 단축할 계획이다. 내부적으로는 프라이빗 거대언어모델(LLM)을 활용한 ‘AI 비서’를 통해 공문서 초안 작성과 법률 검토를 지원, 업무 효율성을 높일 예정이다.

김성훈 인천환경공단 이사장은 “이번 안전조직 강화는 현장의 작은 위험 요소 하나도 놓치지 않고 관리해 시민들께 안전에 대한 확신을 드리겠다는 약속”이라며 “실효성 있는 안전 시스템 구축과 AI를 활용한 스마트 안전 기술을 적극적으로 도입해 사고 없는 안전한 사업장을 만들기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.