김도읍, 국힘 정책위의장 사퇴…임명 4개월 만
김도읍 국민의힘 정책위의장이 임명 4개월 여 만에 사퇴했다. 국민의힘 당헌·당규상 정책위의장 임기는 1년이다.
국민의힘 지도부 관계자는 5일 국회에서 기자들과 만나 “김 위의장이 지난해 12월 말 사퇴를 말했고 당대표께서 받아들여서 사퇴하게 됐다”고 말했다.
그는 지난달 30일 사의를 표명한 것으로 알려졌는데, 당시 원내대책회의에서 “국민의힘은 비상계엄 선포로 인해 국민 여러분께 불안과 혼란을 드린 점, 참담한 심정으로 깊이 새기고 있다”며 “국민의힘 구성원 그 누구도 계엄을 사전에 알지 못했고 동의한 사실이 없다는 점과는 별개로 국민의힘이 배출한 대통령 재임 중 이러한 사태가 발생했다는 사실 그 자체에 대해 국민 여러분께 진정 송구하다는 말씀드린다”고 했었다.
또 “이제 초심으로 돌아가 철저히 성찰하고 쇄신하겠다”며 “반헌법적·반민주적인 이재명 정권에 맞서 자유민주 대한민국을 온전히 지키기 위해 국민의힘은 반이재명 전선 구축과 보수 대통합도 반드시 이뤄야 한다”고 말한 바 있다.
그는 부산 강서를 지역구로 둔 4선 중진 의원이다. 계파색이 옅고 정책 추진에 있어 합리적이라는 평가를 받아 왔다. 당내 신임도 두터운 것으로 알려졌다. 이제 국민의힘 최고위원회의에는 장동혁 대표, 송언석 원내대표, 신동욱·김민수·양향자·김재원·우재준 최고위원이 남게 됐다.
박민지 기자 pmj@kmib.co.kr
