인천시, 우수건축자산에 ‘이음 1977·백년이음’ 등록
인천시는 중구에 있는 건축물인 ‘이음 1977(김수근 설계 송학동 주택)’과 ‘백년이음(옛 화교 점포 덕흥호)’을 인천 최초의 우수건축자산으로 등록했다고 5일 밝혔다.
건축자산은 현재와 미래에 걸쳐 사회적·경제적·경관적 가치를 지닌 자산이다. 한옥 등 고유의 역사·문화적 가치를 보유하거나 국가의 건축문화 진흥 및 지역 정체성 형성에 기여하는 건축물 등을 말한다.
이들 건축자산 중 인천시장이 체계적인 조성과 관리가 필요하다고 인정하면 소유자의 신청을 받아 우수건축자산으로 등록할 수 있다. 또 우수건축자산으로 등록되면 ‘인천시 한옥 등 건축자산의 진흥에 관한 조례’에 따라 인허가 특례를 비롯해 예산범위 내 개·보수 지원, 세제 분야 등의 여러 행정·재정적 지원이 가능하다. 같은 조례에 따른 건축자산 유지 및 보수 관련 사업자에 대한 지원도 이뤄질 수 있다.
우수건축자산 제1호로 등록된 이음 1977은 우리나라를 대표하는 건축가 김수근이 설계한 건축물이다. 역사적·건축적·예술적 가치가 매우 높은 것으로 평가받고 있다.
제2호로 등록된 백년이음은 개항기 화교 점포로 역사적·사회문화적·건축적 가치가 뛰어난 점이 인정돼 우수건축자산에 등록됐다.
앞서 시는 건축자산의 체계적인 조성과 관리를 위해 우수건축자산 시범 등록 사업을 추진했으며, 이를 통해 신청받은 건축자산 중 2곳을 인천 최초의 우수건축자산으로 등록했다.
시 관계자는 “앞으로도 지역의 우수한 건축자산을 적극 발굴하겠다”며 “장기적으로는 체계적인 지원 제도를 정착시켜 건축자산의 가치에 대한 시민 공감대를 형성하고 친근한 인식을 확산해 나갈 방침”이라고 말했다.
