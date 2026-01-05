김병기 “제명 당하더라도 민주당 탈당하지 않겠다”
공천헌금 관련 여러 의혹을 받는 김병기 전 더불어민주당 원내대표가 “제명당하는 한이 있더라도 제 손으로 탈당하지는 않겠다”고 밝혔다.
김 전 원내대표는 5일 유튜브 방송에 출연해 “정말 잘못했고 송구하나 탈당과는 연계시키고 싶지 않다. 제가 우리 당을 나가면 제가 정치를 더 할 이유가 없다”며 이같이 말했다.
그는 2022년 지방선거를 앞두고 강선우 민주당 의원의 ‘1억원 공천헌금 수수’를 묵인했다는 의혹, 2020년 총선 전 구의원들에게 현금 3000만원을 받았다는 의혹 등을 받고 있다.
‘제기된 모든 의혹에 법적 문제가 없다고 생각하나’라는 질문에는 “잘못은 했지만 법적 문제는 없을 것으로 생각한다”고 했다.
이어 “민주당에서 탈당한다고 이 문제가 해결된다고 생각하지 않는다”며 “이번에는 그런 선택을 하지 않겠다”고 강조했다.
동료 의원과 당원을 향해서는 “민주당에 정말 해가 안 되도록 지금 이 소나기가 쏟아지는 상황에서 조금만 믿고 기다려 달라”라며 “사실 제기된 것 중에서 대부분은 입증하는 데 그렇게 오랜 시간이 걸리지 않는다”고 말했다.
그러면서 “강 의원 건과 (저의) 안사람과 관계된 것들은 수사를 해보면 명명백백하게 밝혀질 것”이라며 “그다음에도 만족하지 않으면 그때는 결단하겠다”고 했다.
김 전 원내대표는 뇌물수수, 정치자금법 위반 등 혐의로 고발당한 상태다. 지난해 국민의힘 의원에게 아내에 대한 수사 무마 청탁을 했다는 혐의(청탁금지법 위반 등)로도 고발됐다.
박민지 기자 pmj@kmib.co.kr
