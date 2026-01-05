김병기 “제명 당하더라도 민주당 탈당하지 않겠다”

김병기 전 더불어민주당 원내대표. 연합뉴스

유튜브 방송에 출연해 “

정말 잘못했고 송구하나 탈당과는 연계시키고 싶지 않다. 제가 우리 당을 나가면 제가 정치를 더 할 이유가 없다”며 이같이 말했다.