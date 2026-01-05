관제·실증·교육 한곳에…고양시, 상시 가동 스마트시티 체계 구축
경기 고양시가 관제·실증·교육 기능을 한 공간에 집적한 스마트시티 운영체계를 상시 가동하며 데이터 기반 도시 관리에 본격 착수했다.
고양시는 덕양구 창조혁신캠퍼스 성사에 고양 스마트시티센터와 AI·SW 교육 시설을 함께 구축하고, 안전·교통·환경 등 도시 전반의 데이터를 통합 관리하는 운영체계를 본격화했다고 5일 밝혔다.
시는 관제 데이터를 기술 실증으로 연결하고, 검증된 성과를 정책에 반영하는 구조를 통해 도시 문제 대응 속도를 높이고 시민 체감 효과를 강화한다는 구상이다.
지난해 10월 문을 연 고양 스마트시티센터는 고양시 전역에 설치된 CCTV 9671대를 365일 24시간 운영하며 도시 상황을 실시간으로 관제한다. 생활방범, 불법주정차, 차량 방범, 문화재 감시 등 목적별로 설치된 영상 정보는 55인치 대형 스크린 78면을 통해 한눈에 관리된다. 이 가운데 3576대에는 AI 지능형 관제 시스템이 적용돼 배회, 쓰러짐, 군중 밀집 등 위험 상황을 자동으로 감지한다.
AI 관제는 1차 자동 분석, VLM(시각언어모델) 기반 의미 검증, 관제요원의 최종 판단으로 이어지는 3중 구조로 운영돼 오탐을 줄이고 실제 위험 상황에 대한 대응 정확도를 높인다. 센터에는 관제요원 36명이 4조 2교대로 근무하고 경찰관 3명이 상주하며, 지역 경찰서와 군부대 등 6개 기관과 영상 정보 연계 협력을 구축해 사건·재난 발생 시 신속한 공동 대응이 가능하다.
시는 이 같은 관제 데이터를 활용해 범죄 취약지 분석, 순찰 경로 최적화, 시설물 유지관리 등 사후 대응 중심의 관제를 넘어 예측·예방 중심의 도시 운영으로 확장해 나갈 방침이다.
스마트시티센터 내에는 도시 데이터를 실험하고 기술 효과를 검증하는 오픈랩도 조성됐다. AI 빅데이터랩, 디지털트윈랩, 글로벌실증랩, 이노베이션랩에서는 교통·안전·환경 등 다양한 분야의 데이터를 분석해 신규 서비스를 실증한다.
시는 2016년 이후 총 23개의 스마트시티 실증 과제를 추진해 왔으며, 최근에는 비명을 AI가 인식해 자동으로 작동하는 ‘스마트 가족 안심 귀갓길’ 서비스를 주택가에 적용해 정책으로 확산했다.
같은 건물 상층부에는 미래 인재 양성을 위한 교육 공간도 들어섰다. 창조혁신캠퍼스 성사 16층에 조성된 경기북부 AI 캠퍼스는 AI·빅데이터·머신러닝 등 첨단 기술 교육을 담당하는 거점으로, 글로벌 빅테크 기업과 대학이 참여하는 협력 체계를 구축했다.
전문 인력 양성과 시민 대상 기초 교육을 병행하며 취·창업 연계까지 지원할 계획이다. 또한 경기SW미래채움 북부고양센터를 통해 아동·청소년·성인을 대상으로 한 코딩·AI 기초 교육을 제공하며 생활권 ICT 교육도 강화하고 있다.
시 관계자는 “관제와 실증, 교육이 유기적으로 연결되는 스마트시티 운영 모델을 통해 기술 성과가 시민 생활로 이어지는 선순환 구조를 구축해 나갈 것”이라고 밝혔다.
고양=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사