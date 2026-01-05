[속보] 트럼프 “베네수엘라가 처신 똑바로 안 하면 2차 공격”
도널드 트럼프 미국 대통령이 니콜라스 마두로 대통령 측 인사들이 이끄는 현 베네수엘라 정부가 미국과 협조하고 있으며 지금은 새 정부를 선출하는 것보다는 기반시설을 재건하는 게 우선이라고 밝혔다. 그러면서 베네수엘라가 제대로 처신하지 않으며 ‘2차 공격’에 나설 수 있다고 경고했다.
트럼프 대통령은 4일(현지시간) 전용기에서 기자들과 만나 ‘누가 베네수엘라의 국정을 책임지고 있느냐’는 질문에 “내가 답하겠지만 매우 논란이 커질 것이다. 우리가 담당하고 있다”고 했다.
트럼프 대통령은 ‘베네수엘라 대통령 권한대행직을 수행 중인 델시 로드리게스 부통령과 대화했느냐’는 물음엔 “아니다”고 말했다. 이어 “그녀가 협조하고 있다”고 부연했다.
트럼프 대통령은 베네수엘라에 자유롭고 공정한 선거를 단기에 치르라고 요구하겠느냐는 질문에는 “베네수엘라는 죽은 나라”라고 답했다. 그러고는 석유회사들의 투자 등을 통해 베네수엘라를 되살려야 한다고 주장했다.
언제 선거를 치를 수 있는지 묻자 “나라가 엉망”이라며 기반시설 등을 개선하는 게 먼저라고 재차 강조했다.
로드리게스 부통령이 미국의 마두로 대통령 체포를 ‘납치’라고 비판한 것을 두고는 “나쁜 용어가 아니다”고 말했다.
트럼프 대통령은 로드리게스 부통령에게 야권 인사 귀국과 정치범 석방을 요구하겠느냐는 질문에 “우리는 거기까지 나아가지 않았다”고 말했다.
트럼프 대통령은 석유와 베네수엘라 재건에 필요한 것들에 대한 ‘완전한 접근’이 필요하다고도 했다.
손재호 기자 sayho@kmib.co.kr
