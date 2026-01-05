‘2025 서울청소년예술상’ 대상 신세영 학생 선정
신세영 학생 작품 ‘탕평채’ 대상 선정
서울청년비엔날레조직위원회는 자체 심사를 통해 ‘뉴튼아카데미 국제학교(Newton Academy, G10)’ 신세영(Seyeong Shin) 학생을 올해 2025년 ‘서울청소년예술 대상’에 선정했다고 밝혔다.
창의성과 다양한 개성을 갖춘 국내외 청소년 인재를 조기 발굴하고 해외 홍보 등 폭넓은 기회를 제공하기 위해 마련된 서울청소년예술상 참가자들의 작품들은 두 달여간 미디어, 영화, 미술, 음악, 패션 등 장르와 영역에 국한되지 않고 실험정신을 맘껏 발휘했다.
위원회 심사위원단은 자유주제로 참가한 청소년들의 작품중에서 신세영 학생의 작품 ‘탕평채(蕩平菜·TANGPYEONGCHAE)’를 대상으로 선정했다. 수상자의 수상내용은 언론사와 갤러리가이드, 아트인아트, 예술가의 길 등 미술계 전문잡지에 외국어로 개제되어 국내 뿐 아니라 해외에 알리게 된다.
서울청년비엔날레조직위원회는 “K-컬쳐 버금가는 뛰어난 창의성과 다양한 개성을 갖춘 국내외 청소년 인재를 조기 발굴하고 폭넓은 기회를 제공하기 위해 매년 대상자를 선정하여 해외에 알리겠다”고 설명했다.
서울청년비엔날레는 김일용 대표를 중심으로 박천희 수석큐레이터 및 중견작가들의 후원과 지원으로 한국 청년의 창의성과 다양한 개성을 전세계에 알리고자 구성된 비영리단체이다.
