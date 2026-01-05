“학폭러 안 받습니다”…경상국립대, 29명 불합격 처리
경상국립대가 신입생 수시모집에서 학교폭력 이력이 확인된 지원자 29명을 불합격 처리했다.
경상국립대는 최근 마감한 2026학년도 수시모집 전형에서 학교폭력 가해 이력이 있는 지원자 29명을 최종 불합격 처리하거나 전형 자격 미달로 배제했다고 5일 밝혔다.
교육부 ‘학교폭력 근절 종합대책’에 따라 모든 대입 전형에 학교폭력 조치 사항 반영이 의무화된 데 따른 조치다.
경상국립대는 학교폭력 기록이 있는 지원자는 전형 총점에서 감점을 부여하거나 사안 경중에 따라 부적격 처리하겠다는 방침을 예고했었다.
대학 측은 또 지원자 학교생활기록부를 전수 조사해 학폭 관련 기재 사항을 확인했다.
이후 대학이 정한 ‘부적격 기준’에 해당하는 지원자는 입학 사정관 심의를 거쳐 최종적으로 탈락 처리했다.
지역 거점 국립대로서 교내 면학 분위기 조성과 예비 사회인으로서 인성을 중요하게 평가하겠단 의지를 강하게 반영했다는 게 경상국립대 설명이다.
대학 관계자는 “공정한 입시 문화를 정착시키고 학교폭력에 대한 경각심을 높이기 위해 관련 규정을 엄격하게 적용했다”고 말했다.
손재호 기자 sayho@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
