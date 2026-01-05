폐지 수레 끌던 70대 어르신, 견인차에 치여 숨져
과속·음주는 아냐
폐지 수집 수레를 끌던 70대 노인이 차도를 걷다가 견인차량에 치여 숨지는 사고가 발생했다.
5일 광주 광산경찰서에 따르면 지난 3일 오후 7시45분쯤 광주 광산구 송정동 편도 2차로 도로에서 폐지 수집 수레를 끌고 가던 A씨(78)가 주행 중이던 견인차량에 치였다.
이 사고로 A씨는 병원으로 이송됐으나 끝내 숨졌자.
사고 당시 A씨는 1차로에서 폐지 수집 수레를 끌고가던 중 사고를 당한 것으로 조사됐다.
경찰은 견인차량 운전자 60대 B씨가 음주나 과속을 하지는 않은 것으로 파악했다.
경찰은 B씨를 교통사고처리 특례법상 치사 혐의로 입건해 정확한 사고 경위를 조사 중이다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
