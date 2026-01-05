베네수엘라 다음은 어디? 떨고 있는 그린란드와 쿠바
트럼프 “그린란드 반드시 필요하다” 다시 강조
루비오 국무는 쿠바 이민자 가정 출신, 쿠바에 대한 강경한 비판
도널드 트럼프 미국 대통령이 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령 축출을 단행하면서 다음 표적으로 거론되는 국가들이 떨고 있다. 트럼프가 직접 언급한 덴마크 자치령 그린란드, 베네수엘라의 동맹 쿠바가 사정권에 들어왔다는 평가가 나온다.
트럼프는 4일(현지시간) 시사주간지 ‘디애틀랜틱’과의 인터뷰에서 그린란드에 대해 “러시아와 중국 선박들에 둘러싸여 있다”며 “우리는 그린란드가 반드시 필요하다”고 말했다. 트럼프는 베네수엘라에서 미군의 군사 작전이 그린란드에 어떤 영향을 미칠 수 있느냐는 질문에는 “잘 모르겠다. 그들이 직접 지켜봐야 할 것”이라고 답했다.
트럼프는 지난달 24일 기자회견에서도 “우리는 광물을 위해서가 아니라, 국가안보를 위해 그린란드가 필요하다”고 말한 바 있다. 마두로 체포 이후 스티븐 밀러 백악관 부비서실장의 아내 케이티 밀러는 소셜미디어 엑스에 성조기로 된 그린란드 지도와 함께 ‘머지않아(SOON)’라고 적었다.
미국은 베네수엘라와 가장 가까운 동맹국 쿠바를 향해서도 경고를 보내고 있다. 마코 루비오 국무장관은 이날 NBC 방송 인터뷰에서 “마두로를 경호한 건 쿠바인들이었다”며 “베네수엘라 경호원이 아닌 쿠바 경호원들이 그를 보호했다”고 말했다. 그는 쿠바 경호원들이 마두로 정부의 ‘내부 정보’ 업무도 담당했다고 말했다. 루비오는 쿠바 이민자 출신 부모 사이에서 태어났고 그동안 쿠바 공산 정권에 대한 강도 높은 비판을 해왔다.
트럼프 역시 전날 기자회견에서 “쿠바는 결국 우리가 논의하게 될 대상이 될 것”이라며 “현재 쿠바는 실패한 국가, 매우 심각한 실패 국가이며 우리는 그 국민을 돕고 싶다”고 말한 바 있다.
그린란드와 쿠바 모두 지리적으로는 서반구에 속한다. 트럼프 행정부는 베네수엘라에 대한 군사 작전을 ‘서반구에 대한 지배력 강화’를 위한 것이라고 설명한 바 있다.
메테 프레데릭센 덴마크 총리는 트럼프 발언 이후 성명을 내고 “ 미국이 역사적으로 긴밀한 동맹국이자 매각 대상이 아님을 분명히 밝힌 다른 국가와 국민을 위협하는 행위를 중단할 것을 강력히 촉구한다”고 말했다.
