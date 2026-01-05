베네수엘라 다음은 어디? 떨고 있는 그린란드와 쿠바

트럼프 “그린란드 반드시 필요하다” 다시 강조

루비오 국무는 쿠바 이민자 가정 출신, 쿠바에 대한 강경한 비판

도널드 트럼프 미국 대통령이 4일(현지시간) 플로리다주 팜비치 공항에서 대통령 전용기로 향하며 포즈를 취하고 있다. 연합뉴스

“마두로를 경호한 건 쿠바인들이었다”며 “베네수엘라 경호원이 아닌 쿠바 경호원들이 그를 보호했다”고 말했다. 그는 쿠바 경호원들이 마두로 정부의 ‘내부 정보’ 업무도 담당했다고 말했다. 루비오는 쿠바 이민자 출신 부모 사이에서 태어났고 그동안 쿠바 공산 정권에 대한 강도 높은 비판을 해왔다.

트럼프 역시 전날 기자회견에서

“쿠바는 결국 우리가 논의하게 될 대상이 될 것”이라며 “현재 쿠바는 실패한 국가, 매우 심각한 실패 국가이며 우리는 그 국민을 돕고 싶다”고 말한 바 있다.