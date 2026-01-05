‘국민 배우’ 안성기, 혈액암 투병 끝 별세… 입원 6일 만
‘국민 배우’ 안성기가 혈액암 투병 끝에 74세를 일기로 5일 별세했다.
안성기는 서울 용산구 순천향대병원 중환자실에서 치료받던 중 이날 오전 가족이 지켜보는 가운데 숨을 거뒀다. 지난달 30일 자택에서 음식물이 목에 걸린 채 쓰러져 이송된 뒤 중환자실에서 의식불명 상태로 입원한 지 6일 만이다.
2019년부터 혈액암으로 투병한 고인은 2020년 완치 판정을 받았으나 다시 검진받는 과정에서 재발이 확인됐다. 2022년 언론 인터뷰를 통해 이런 사실을 털어놨다. 투병 생활 중에도 2023년 제27회 부천국제판타스틱영화제 개막식, 4·19 민주평화상 시상식 등에 참석하며 복귀 의지를 불태웠었다.
고인의 삶은 언제나 영화와 함께였다. 영화 제작자였던 부친 안화영씨와 친구 사이였던 김기영 감독의 ‘황혼열차’(1957)를 통해 아역배우로 데뷔한 이후 2020년대 초까지 60여년간 170여편에 출연했다. 1959년 영화 ‘10대의 반항’으로 미국 샌프란시스코영화제 특별상을 받은 이후 학업에 전념하다가 군 복무까지 마친 뒤 성인 배우로서 복귀했다.
‘바람불어 좋은 날’(감독 이장호·1980)로 영화계 주목을 받은 이후 ‘만다라’(임권택·1981) ‘꼬방동네 사람들’(배창호·1982) ‘고래사냥’(배창호·1984) ‘칠수와 만수’(박광수·1988) 등을 선보였다. 한국 영화가 산업화한 90년대는 그의 최고 전성기였다. ‘남부군’(정지영·1990) ‘하얀전쟁’(정지영·1992) ‘투캅스’(강우석·1993) ‘그대 안의 블루’(이현승·1992) ‘태백산맥’(임권택·1994) ‘인정사정 볼 것 없다’(이명세·1999) 등 출연작마다 흥행했다.
2000년대에도 활발히 작품활동을 했다. 액션 연기로 첫 남우조연상을 받은 ‘무사’(김성수·2001), 한국 최초의 천만 영화 ‘실미도’(강우석·2003), 후배 박중훈과 콤비를 이룬 ‘라디오스타’(이준익·2006) 등으로 호평받았다. 2010~2020년대까지도 ‘부러진 화살’(정지영·2012) ‘화장’(임권택·2015) 등에 출연하며 영화계 맏형 역할을 했다. ‘노량: 죽음의 바다’(김한민·2023)가 그의 마지막 작품이다.
고인은 오랜 배우 생활 동안 수많은 트로피를 들어 올렸다. 1980년 ‘바람불어 좋은날’로 대종상영화제 신인상을 받은 것을 시작으로 국내 유수 영화제에서 남우주연상과 연기상 등을 40여차례 수상했다. 80년대와 90년대, 2000년대, 2010년대에 걸쳐 주연상을 받은 배우는 안성기가 유일하다. 2013년 대중문화예술 분야 최고 영예인 은관문화훈장을 수훈했고, 2024년 대한민국예술원 회원으로 선출됐다.
부산국제영화제 부집행위원장, 아시아나국제단편영화제 집행위원장, DMZ다큐영화제 조직위원, 신영균예술문화재단 이사장 등을 역임했다. 한국영화배우협회 이사장, 스크린쿼터 비상대책위원회 공동위원장 등을 지내며 영화계 권익 보호에도 앞장섰다. 친근하고 부드러운 이미지로 1983년부터 38년간 동서식품 커피 ‘맥심’ 최장수 모델로 활동했으며 한국광고주협회(KAA)의 ‘광고주가 뽑은 좋은 모델상’을 두 차례 받기도 했다.
뛰어난 연기력은 물론 바른 품행으로 국민적 사랑과 존경을 받아왔다. 전찬일 영화평론가는 “고인은 배우로서 70년 가까이 쉼 없이 일하면서 자기를 필요로 하는 곳에 힘을 실어줬다”며 “항상 남을 배려하며 이타적 삶을 살아온 그는 연기 잘하는 것을 넘어 우리나라 배우 가운데 유일한 역할모델이었다. 모두가 본받고 싶어 하는 위대한 배우이자 위대한 인간이었다”고 추모했다.
빈소는 서울성모병원 장례식장에 마련됐다. 유족으로는 아내 오소영씨와 아들 다빈·필립씨가 있다. 장례는 신영균예술문화재단과 한국영화배우 협회 주관으로 영화인장으로 치러진다. 발인은 9일 오전 6시, 장지는 경기도 양평 별그리다다.
