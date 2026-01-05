시사 전체기사

강훈식 “이혜훈 지명 자체가 도전…대통령의 의지”

입력:2026-01-05 09:25
공유하기
글자 크기 조정

“청문회까지 충분히 지켜보고 평가 받아야”

이혜훈 기획예산처 장관 후보자가 5일 서울 중구 예금보험공사에 마련된 인사청문회 준비 사무실로 출근하고 있다. 연합뉴스

강훈식 대통령 비서실장이 “이혜훈 기획예산처 장관 후보자 지명 자체가 저희로서는 도전”이라며 “한번 도전해 본다는 게 대통령의 의지”라고 5일 강조했다.

강 비서실장은 이날 CBS ‘박성태의 뉴스쇼’에 출연해 “저희는 청문회까지 충분히 지켜보고 평가받아봐야 한다고 생각한다”며 이같이 말했다.

국민의힘이 이 후보자 지명 후 제명 조처한 것을 언급하며 강 비서실장은 “이렇게까지 많이 반발할 것이라고 생각 안 했다”며 “도대체 그러면 국민 통합은 어떤 방식으로 만들어야 하는지 되묻지 않을 수 없다”고 아쉬움을 표했다. 그러면서 “(이 후보자의) 내란에 관한 입장은 보고가 다 됐고 본인의 사과 의지를 분명히 확인하고 지명했다”고 강조했다.

후보자의 부동산 투기 의혹에 대해서는 “저쪽 진영에서 후보자로서 공천받았던 시기에 있었던 부분이고 오래된 얘기”라고 언급했다. ‘보좌진 갑질’ 의혹에 대해서는 “검증에 잘 잡히지 않는 내용”이라며 청문회에서 이 후보자의 소명을 들어봐야 한다고 했다.

강 실장은 “자원 배분이 관계 중심으로 이뤄지는 것을 경계하고 있다”며 “균형 잡힌 시각으로 냉정하고 객관적으로 할 수 있을 것이라는 부분이 반영됐다”고 이 후보자 지명 이유를 밝혔다.

권민지 기자 10000g@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
안성기 별세, 중환자실 입원 6일만…향년 74세
이부진, 서울대 아들과 NBA 직관…“1700만원짜리 자리”
항공기 150대 출격… 마두로 저항 한 번 못하고 침실서 끌려나와
[단독] 김경, 안규백도 고액 후원…‘65억 재산 시의원’ 그는 누구인가
감정가보다 18억 비싸도 지른다… 서울 아파트 낙찰가율 4년 내 최고
김정은 “핵전쟁 억제력 고도화…필요성 다단한 국제사변이 설명”
이 대통령 “이제 中 미세먼지 걱정 안하게 돼…엄청난 발전”
[단독] 강선우·김병기, 출마 희망자 ‘고액 후원’도 받았다
국민일보 신문구독