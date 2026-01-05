강훈식 “이혜훈 지명 자체가 도전…대통령의 의지”
“청문회까지 충분히 지켜보고 평가 받아야”
강훈식 대통령 비서실장이 “이혜훈 기획예산처 장관 후보자 지명 자체가 저희로서는 도전”이라며 “한번 도전해 본다는 게 대통령의 의지”라고 5일 강조했다.
강 비서실장은 이날 CBS ‘박성태의 뉴스쇼’에 출연해 “저희는 청문회까지 충분히 지켜보고 평가받아봐야 한다고 생각한다”며 이같이 말했다.
국민의힘이 이 후보자 지명 후 제명 조처한 것을 언급하며 강 비서실장은 “이렇게까지 많이 반발할 것이라고 생각 안 했다”며 “도대체 그러면 국민 통합은 어떤 방식으로 만들어야 하는지 되묻지 않을 수 없다”고 아쉬움을 표했다. 그러면서 “(이 후보자의) 내란에 관한 입장은 보고가 다 됐고 본인의 사과 의지를 분명히 확인하고 지명했다”고 강조했다.
후보자의 부동산 투기 의혹에 대해서는 “저쪽 진영에서 후보자로서 공천받았던 시기에 있었던 부분이고 오래된 얘기”라고 언급했다. ‘보좌진 갑질’ 의혹에 대해서는 “검증에 잘 잡히지 않는 내용”이라며 청문회에서 이 후보자의 소명을 들어봐야 한다고 했다.
강 실장은 “자원 배분이 관계 중심으로 이뤄지는 것을 경계하고 있다”며 “균형 잡힌 시각으로 냉정하고 객관적으로 할 수 있을 것이라는 부분이 반영됐다”고 이 후보자 지명 이유를 밝혔다.
권민지 기자 10000g@kmib.co.kr
