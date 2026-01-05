전남도, 글로벌 문화강국 도약 총력…국비 1000억 확보

K-디즈니 인재양성 등 K-문화 핵심 사업 대거 반영



예술·공연·역사 등 모든 분야 지속 융성 여건 구축키로

전남도청 전경. 전남도 제공

전남도는 2026년 정부예산에서 K-노벨문학센터 건립, K-디즈니 인재양성 거점기관 조성 등 글로벌 문화강국 도약을 위한 K-문화 핵심 사업에 국비 1000억원을 확보했다고 밝혔다.



이번 국비 확보는 K-컬처 300조 시대에 선제적으로 대응하고, 도민의 문화 접근성을 높이기 위한 문화향유 인프라 확충에 의미가 있다는 평가다. 특히 남도 문화의 잠재력과 독창성을 체계적으로 발현할 기반을 마련했다는 점에서 주목된다.



주요 사업으로는 K-노벨문학센터 건립 지원 1억5000만원(총사업비 450억원), 통합문화이용권 사업 129억원(총 185억원), 국가지정유산 보수정비 298억원(총 443억원), 전남 K-디즈니 인재양성 거점기관 조성 2억5만원(총 300억원) 등이 포함됐다.



전남도는 문학, 예술, 공연, 전통문화, 역사, 문화콘텐츠 등 K-문화 전 분야에서 국비를 고르게 확보한 성과를 바탕으로 남도 문화가 지속적으로 융성할 수 있는 제도적·구조적 여건을 안정적으로 구축할 계획이다.



문화예술 분야에서는 한국 문학의 세계적 가치를 조명하는 K-노벨문학센터 건립을 추진하고, 2026년부터 통합문화이용권 지원금을 15만원으로 인상해 경제적 소외계층의 문화향유 기회를 확대한다는 방침이다.



문화유산 분야에서는 구례 화엄사 구층암 전통문화 체험시설을 조성해 죽로 야생차 다도 체험 등 차별화된 콘텐츠를 제공하고, 22개 시군 306건의 국가지정유산 보수정비를 통해 문화유산의 역사적 가치를 체계적으로 보존할 계획이다.



문화산업 분야에서는 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 등으로 확산한 K-컬처의 세계적 열기를 성장 동력으로 삼아, 전남 K-디즈니 인재양성 거점기관을 중심으로 콘텐츠 전문 인력을 육성하고 글로벌 문화산업 인재를 배출하는 기반을 마련한다.



전남도는 이번 국비 확보를 계기로 문화균형발전 선도, 도민 문화향유 기회 확대, 남도 특화 문화자원 육성, 고부가가치 문화콘텐츠산업 생태계 조성 등 핵심 문화정책을 본격 추진할 계획이다.



강효석 전남도 문화융성국장은 5일 “이번 국비 확보는 남도 문화의 잠재력과 경쟁력을 국가적으로 인정받은 결과”라며 “문화산업을 미래 성장동력으로 삼아 도민 삶의 질을 높이는 문화정책을 추진하겠다”고 말했다.



무안=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 전남도는 2026년 정부예산에서 K-노벨문학센터 건립, K-디즈니 인재양성 거점기관 조성 등 글로벌 문화강국 도약을 위한 K-문화 핵심 사업에 국비 1000억원을 확보했다고 밝혔다.이번 국비 확보는 K-컬처 300조 시대에 선제적으로 대응하고, 도민의 문화 접근성을 높이기 위한 문화향유 인프라 확충에 의미가 있다는 평가다. 특히 남도 문화의 잠재력과 독창성을 체계적으로 발현할 기반을 마련했다는 점에서 주목된다.주요 사업으로는 K-노벨문학센터 건립 지원 1억5000만원(총사업비 450억원), 통합문화이용권 사업 129억원(총 185억원), 국가지정유산 보수정비 298억원(총 443억원), 전남 K-디즈니 인재양성 거점기관 조성 2억5만원(총 300억원) 등이 포함됐다.전남도는 문학, 예술, 공연, 전통문화, 역사, 문화콘텐츠 등 K-문화 전 분야에서 국비를 고르게 확보한 성과를 바탕으로 남도 문화가 지속적으로 융성할 수 있는 제도적·구조적 여건을 안정적으로 구축할 계획이다.문화예술 분야에서는 한국 문학의 세계적 가치를 조명하는 K-노벨문학센터 건립을 추진하고, 2026년부터 통합문화이용권 지원금을 15만원으로 인상해 경제적 소외계층의 문화향유 기회를 확대한다는 방침이다.문화유산 분야에서는 구례 화엄사 구층암 전통문화 체험시설을 조성해 죽로 야생차 다도 체험 등 차별화된 콘텐츠를 제공하고, 22개 시군 306건의 국가지정유산 보수정비를 통해 문화유산의 역사적 가치를 체계적으로 보존할 계획이다.문화산업 분야에서는 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 등으로 확산한 K-컬처의 세계적 열기를 성장 동력으로 삼아, 전남 K-디즈니 인재양성 거점기관을 중심으로 콘텐츠 전문 인력을 육성하고 글로벌 문화산업 인재를 배출하는 기반을 마련한다.전남도는 이번 국비 확보를 계기로 문화균형발전 선도, 도민 문화향유 기회 확대, 남도 특화 문화자원 육성, 고부가가치 문화콘텐츠산업 생태계 조성 등 핵심 문화정책을 본격 추진할 계획이다.강효석 전남도 문화융성국장은 5일 “이번 국비 확보는 남도 문화의 잠재력과 경쟁력을 국가적으로 인정받은 결과”라며 “문화산업을 미래 성장동력으로 삼아 도민 삶의 질을 높이는 문화정책을 추진하겠다”고 말했다.무안=김영균 기자 ykk222@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지