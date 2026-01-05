‘붉은 말의 해’ 겨울방학엔 롯데월드에서 신나게 ‘말달리자’
‘트윙클 미라클 윈터’ 콘텐츠 확장·대형 경품, 아쿠아리움 ‘카피바라’、 서울스카이 '소원당'
매서운 추위가 맹위를 떨치지만 마음만은 따뜻한 2026년이 본격적으로 시작한 겨울방학 시즌. 추위를 피하면서 나들이를 통한 즐거움을 놓치고 싶지 않다면 다채로운 신규 프로그램과 체험 콘텐츠가 가득한 롯데월드 어드벤처, 롯데월드 아쿠아리움, 서울스카이를 찾아보는 것은 어떨까. 롯데월드에서 취향대로, 이번 겨울방학을 말처럼 힘차게 달려보자.
새해 맞아 업그레이드 된 롯데월드 어드벤처 ‘트윙클 미라클 윈터’
지난해 11월부터 롯데월드 어드벤처에서는 인기 애니메이션 ‘프린세스 캐치! 티니핑’과 함께하는 겨울 시즌 축제 ‘트윙클 미라클 윈터’를 진행 중이다. 3월 2일까지 진행되는 이번 시즌 축제는 어드벤처 곳곳에 연출한 ‘캐치! 티니핑’ 세계관을 입힌 다양한 즐길거리들로 어린이부터 키덜트(Kidult) 세대까지 전 연령층으로부터 호평을 받고 있다.
지난 1일부터는 티니핑 콘텐츠가 확장돼 새해의 시작을 핑크빛으로 물들인다. 먼저 어드벤처 1층 포토존에 위치한 눈꽃 보석이 가득한 ‘크리스탈 스노 게이트’에는 티니핑 친구들이 찾아와 손님들을 반긴다. 맞은편 ‘만남의 광장’에는 무려 5m 높이의 초대형 ‘사뿐핑’이 자리한 ‘프린세스 하우스’가 시선을 사로잡는다.
오직 롯데월드 어드벤처에서만 즐길 수 있는 독보적인 즐거움인 퍼레이드 공연이 티니핑 캐릭터들과 만나 더욱 풍성해졌다. 1일부터 티니핑 캐릭터들이 등장하는 ‘캐치! 티니핑 퍼레이드’가 진행 중이다. 티니핑 주제곡 등 경쾌한 음악과 함께 티니핑 캐릭터들이 나타나 분위기를 띄우며 티니핑 버스까지 등장해 환상적인 볼거리를 선사한다. ‘캐치! 티니핑 퍼레이드’는 매일 오후 5시 롯데월드 어드벤처 1층 퍼레이드 코스에서 진행한다. 매일 2차례(낮 12시 30분, 오후 3시 30분) 티니핑 캐릭터들과 사진을 찍을 수 있는 ‘Smile With 캐치! 티니핑’도 어드벤처 1층 만남의 광장에서 열린다.
방학을 맞은 어린이 손님들이 더욱 반길 특별한 선물도 준비했다. 어드벤처 1층 ‘티니핑 트레인’을 탑승하는 모든 어린이 고객들에게 오직 롯데월드 어드벤처에서만 구할 수 있는 ‘티니핑 티켓 스티커’를 한정 수량으로 증정한다. 해당 이벤트는 이번 시즌 기간 상시 진행되며 어드벤처 1층 ‘로티트레인 스테이션’에서 수령할 수 있다.
자동차 테마 어트랙션 4종 찾고 사이버트럭 갖자
가정의 행복과 운수대통을 기원하는 새해 롯데월드 어드벤처가 준비한 특별한 경품행사에 참여해 ‘커다란 행복’이 찾아오길 기원해보는 것은 어떨까. 롯데월드 어드벤처는 오는 18일까지 역대급 규모의 경품 이벤트를 진행 중이다. 이번 이벤트는 자동차를 증정하는 특별 경품행사다.
응모 방법은 간단하다. 롯데월드 어드벤처 내 자동차 테마 어트랙션 4종(범퍼카, 어린이 범퍼카, 카트라이더 레이싱 월드·매직 붕붕카)를 찾아 ‘산타의 잃어버린 썰매 조각’을 모으는 스탬프 미션에 참여하면 된다. 조각을 모두 완성한 참가자에게는 ‘경품 응모권’이 주어지며 추첨을 통해 1등(1명)에게는 테슬라 사이버트럭을, 2등(5명)에게는 미니 쿠퍼를 증정한다. 응모권은 어드벤처 1층 위니비니 광장 옆에 위치한 응모처에서 접수할 수 있다. 당첨자는 오는 23일 롯데월드 공식 유튜브 채널 라이브 방송을 통해 발표될 예정이다.
특히 응모 당일 롯데월드 공식 앱 로그인 화면과 어드벤처 내 상품·식음 업장에서 3만원 이상 결제한 영수증을 인증하면 경품 응모권 1장을 추가로 받을 수 있어 당첨 확률이 2배로 증가한다. 이벤트 관련 자세한 내용은 롯데월드 어드벤처 공식 홈페이지 및 SNS에서 확인할 수 있다.
행복 전할 새 친구 카피바라·교육 프로그램… 아쿠아리움
롯데월드 아쿠아리움에 행복한 기운을 가져다 줄 새 식구가 찾아왔다. 바로 지하 1층 수조에 들어온 몸집만큼이나 거대한 귀여움을 자랑하는 ‘카피바라’다. 온순한 성격과 폭 넓은 친화력을 갖춰 최근 SNS에서 ‘힐링 동물’로 통하는 카피바라는 발가락 사이에 발달한 물갈퀴를 통해 잠수와 수영에도 능하다는 특별한 장기도 갖췄다. 향후 관찰 중심의 신규 생태설명회를 기획해 이색 관람 경험을 제공할 계획이다.
카피바라 관람에 흥미를 더할 콘텐츠도 기획했다. 먼저 카피바라 수조 인근에는 카피바라 인형으로 꾸며진 포토존은 물론 대형 카피바라 캐릭터 인형 포토존을 조성했다. 카피바라의 신규 전시를 기념한 특별 식음 메뉴와 상품도 빼놓을 수 없는 즐거움이다. 지하 1층 씨테이블에서는 귀여운 카피바라 캐릭터 음료 및 아이스크림을 선보이고 있으며, 향후 카피바라 캐릭터 팝콘통에 담긴 팝콘을 추가로 선보일 예정이다. 일상에서도 카피바라와의 추억을 간직하고 싶다면 ‘아쿠아샵’ 방문을 추천한다. 카피바라 전용 코너에서는 카피바라 인형을 비롯해 다양한 카피바라 관련 상품들을 판매 중이다.
롯데월드 아쿠아리움은 수족관에 대해 관심이 많은 성인 혹은 청소년들을 위한 신규 교육 프로그램인 시크릿투어를 마련했다. 전문 에듀케이터와 함께 아쿠아리움의 흥미로운 뒷이야기를 알아볼 수 있는 ‘시크릿 투어’는 쉽게 드나들 수 없는 아쿠아리움의 후방공간 투어를 떠나는 프로그램이다. LSS(아쿠아리움 환수 시스템), 의료실, 처치실을 둘러보는 것은 물론 먹이 준비실과 생물 검역실 등에서 먹이 주기, 건강 검진 과정을 직접 체험하고 경험할 수 있다. 이를 통해 보다 쉽고 즐겁게 자연과 더불어 사는 즐거움을 깨닫게 되길 기대한다. 이밖에 다양한 상설 교육 프로그램이 마련돼 있다. 참가 신청 등의 각 교육 프로그램들의 상세 내용은 롯데월드 아쿠아리움 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.
서울스카이, ‘주술회전’ 협업과 ‘소원 명소’ 소원당
서울스카이에서는 글로벌 지식재산권(IP) ‘주술회전’과 협업한 체험형 전시 공간인 ‘주술회전x서울스카이: 회옥·옥절 & 시부야사변’이 진행 중이다. 다음달 28일까지 진행될 이번 전시에서는 주인공들의 대형 등신대가 관람객을 반기는 정문을 시작으로 지하 2층 체험존에서는 특급 주술 ‘영역 전개’가 처음으로 등장하는 장면을 현실감 있게 구현한 공간이 펼쳐진다. 120층 전망대에는 유리창에 부착된 귀여운 형태의 주술회전 캐릭터들이 관람객들을 반기고 폴라로이드 프레임에서 ‘시부야사변’ 속 대표 캐릭터들과 함께 추억을 남길 수 있는 대형 포토존도 시선을 사로잡는다.
특히 이번 체험전을 더욱 몰입감 있게 즐길 수 있는 스탬프 랠리 이벤트도 마련됐다. 지하 1층 매표소 또는 121층에 위치한 상품숍에서 스탬프 랠리 미션지를 구매하면 캐릭터 아크릴 블록 4종 중 1종을 랜덤으로 얻을 수 있다. 이후 지하 2층 미디어존 ‘수호목’과 120층 유리창 포토존에서 각각 스탬프를 모으고, 상품숍에서 주술회전 상품을 구매한 뒤 이번 체험전에서 촬영한 사진을 개인 SNS에 업로드하면 주술회전 한정판 리워드 스티커를 증정한다.
하늘을 가장 가까이 만날 수 있는 전망대로 새 해 ‘소원 명소’로 통하는 서울스카이. 꼭 이루고자 하는 새해 소망이 있다면 121층 상품숍 ‘소원당’을 찾아보자. 조선 시대 신분증과 같은 역할을 했던 ‘호패’를 본 따 만든 ‘소원패’를 구매하고 뒷면에 원하는 소원과 이름을 적으면 된다. 새해에 바라는 내용을 적었다면 ‘소원패’를 상품숍 인근에 설치된 총 4개의 조선시대 민화들 중 원하는 곳에 걸어 소원이 꼭 이뤄지길 기대한다. 1월 한 달 간 입장권이 포함된 ‘하늘 위 소원당에서는 꿈이 이루어진당’ 패키지를 구매하면 약 25% 할인된 가격으로 서울스카이에서 행운을 기원할 수 있다.
겨울방학에도 알뜰하게… 다양한 프로모션
방학을 맞아 롯데월드를 방문하고 싶다면 방문의 즐거움을 더할 프로모션도 눈여겨보자. 2026년 말의 해를 맞아 1월 한 달간 어드벤처, 아쿠아리움, 서울스카이는 말띠 고객을 대상으로 우대 혜택을 제공한다. 해당 프로모션은 엘포인트 계정을 통한 생년월일 인증 후 온라인 예매가 가능하며, 출생 연도를 확인할 수 있는 서류를 지참할 경우 현장 매표소에서도 이용할 수 있다. 본인 1인 한정 최대 약 45%의 할인 혜택(사업장 별 할인율 상이)이 주어지는 이번 프로모션의 자세한 내용은 사업장 별 공식 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.
남호철 여행선임기자 hcnam@kmib.co.kr
