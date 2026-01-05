APEC 성공 개최 기반으로…“올해 수출 목표 400억 달러”
경북도, 중소기업 수출 확대하기 위해 ‘2026 경상북도 통상 확대 전략’ 수립
경북도는 급변하는 세계 무역환경에서 중소기업 수출을 확대하기 위해 ‘2026 경상북도 통상확대 전략’을 수립하고 올해 수출 목표를 400억 달러로 정했다고 5일 밝혔다. 이 같은 목표는 2025년 예상 실적인 380억 달러를 상회하는 수준이다.
도는 해외시장 직접 진출을 통한 수출영토 확대, 안정적 해외진출 기반 마련, 국내외 수출 네트워크 협업을 핵심 전략으로 삼고 연간 122억원의 예산을 투입한다.
먼저 연간 40회, 450개 사를 대상으로 글로벌 경제·한류 행사 참가, 무역사절단 파견, 해외전시회·수출상담회 개최 등을 추진한다.
미주·동남아 한류수출박람회에 연 4회 참가하고 스페인 한국우수상품박람회와 중국 월드옥타 세계대표자대회에도 참가해 경주 APEC 정상회의로 높아진 경북 브랜드 인지도를 수출 성과로 연결할 계획이다.
또 보호무역주의에 대응해 인도·동남아·유럽 등에 연 7회 무역사절단을 파견하고 프랑스·인도네시아·라스베이거스 소비재전, 두바이 미용박람회, 도쿄 기프트쇼, 중국 캔톤페어 등 주요 해외전시회에도 참가한다.
기계부품·식품·미용·소비재 등 주력 품목 중심의 전시무역사절단과 해외 한인축제 연계 판촉전, 해외 바이어 초청 상담회도 운영한다.
온라인 수출 인프라 구축과 비용 지원도 강화한다. 아마존·이베이·쇼피 등 글로벌 온라인몰에 도내 중소기업 150개 사 입점을 지원하고 AI무역센터를 통해 디지털 콘텐츠 제작과 바이어 발굴 서비스를 제공한다.
수출물류비, 해외전시회 참가비, 수출보험, 해외인증, 국제특송, 통번역·시장조사 등 다양한 비용도 항목별로 지원한다.
또 해외통상사무소와 수출유관기관 협업도 확대한다. 해외 6개국 통상사무소를 통한 현지 밀착 지원, 수출전략설명회 개최, OKTA와 연계한 해외 판촉전, FTA 상시 컨설팅, 시군과의 공동 해외마케팅 사업을 추진한다.
이철우 경북도지사는 “지난해는 철강·이차전지 소재 수출 부진으로 어려움이 있었지만 한류를 바탕으로 농식품·화장품·소비재 수출은 성장했다”며 “올해는 경주 APEC 성공 개최를 계기로 경북 기업의 수출 확대와 국제경쟁력 강화를 적극 뒷받침 하겠다”고 밝혔다.
안동=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr
