세입자 울린 ‘426억 빌라왕’…1심 징역 10년
무자본 갭투자로 수도권 일대에서 빌라 700여채를 사들이고 세입자들에게 전세보증금 400억원대를 돌려주지 않은 이른바 ‘1세대 빌라왕’이 1심에서 중형을 선고받았다.
5일 법조계에 따르면 서울중앙지법 형사25단독 김지영 판사는 지난해 11월 사기, 사문서 위조 및 위조사문서 행사 혐의로 기소된 진모(54)씨에게 징역 10년을 선고했다.
진씨는 2014년부터 2020년까지 자기 자본 한 푼 없이 서울과 인천 등지의 빌라를 매입한 뒤, 매매가보다 높은 전세보증금을 받아 그 차액을 챙기는 수법으로 주택 772채를 사들였다.
그는 보증금을 돌려줄 능력이 없음에도 소위 ‘돌려막기’ 방식으로 임대 사업을 지속하다가, 2016년 11월부터 2019년 9월 사이 서울 강서·금천구와 인천 일대 임차인 227명으로부터 전세보증금 총 426억원을 가로챈 혐의로 재판에 넘겨졌다. 계약 과정에서 계약서를 위조한 혐의도 포함됐다.
재판부는 진씨의 범행에 대해 “후속 임차인에게서 임대차 보증금을 받을 것을 기대하거나 부동산의 시가가 오를 것이라는 막연한 기대하에 실질적으로 자신이 제대로 관리하기 어려울 정도의 규모로 임대 사업을 확장해 왔다”고 지적했다.
이어 “수많은 피해자가 임대차 보증금을 적시에 반환받지 못했고, 주거 안정을 심각하게 위협받았다”며 “피해자들은 직접 빌라 경매 절차에 참여하는 등 임대차 보증금을 반환받기 위해 장기간 많은 노력을 기울였고, 그 과정에서 많은 경제적 비용을 지출하거나 큰 정신적 고통을 겪었을 것으로 보인다”고 질책했다.
다만 재판부는 양형 배경에 대해 진씨가 반성하는 태도를 보이는 점, 벌금형을 초과하는 형사처벌 전력이 없는 점 등을 고려했다고 덧붙였다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
