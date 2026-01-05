이철우 “정부만 바라봐서는 곤란…대구·경북이 먼저 시작해야”

대구·경북통합신공항 사업, “2795억원 없어 시작도 못 한다는 게 말 되느냐?”고 압박

이철우 경북도지사 페이스북 캡처



이철우 경북도지사가 대구·경북통합신공항 사업과 관련, “더 이상 정부만 바라보며 시간을 허비할 수 없다”며 “대구·경북의 ‘힘’(돈)으로 먼저 시작부터 해야 한다”고 재차 주장했다.



부산 가덕신공항보다 개항이 늦어지면 노선을 선점할 기회를 놓치게 된다는 게 가장 큰 이유다. 그러면서 2028년 착공까지 필요한 예산을 경북도에서 1조원 마련할 테니 대구시도 1조원 마련할 것을 압박하고 나섰다.



이 도지사는 최근 자신의 페이스북을 통해 “대구·경북통합신공항 착공이 1년 늦어지면 지역발전 10년 늦어진다”며 “이미 땅을 확보했고, 사업 칼자루는 대구시가 쥐고 있는데 왜 아직도 정부만 바라보고 있느냐”고 문제를 제기했다.



민항을 제외한 군공항(K-2) 이전 총사업비는 약 11조5000억원이다. 올해 2795억원, 내년 6990억원의 투자 계획이 잡혀 있지만, 정부 지원이 아직 확정되지 않은 상황이다.



이 도지사는 이를 언급하며 “대구·경북이 고작 2795억원을 마련하지 못해 (올해) 시작도 못 한다는 게 말이 되느냐?”고 안타까워했다.



특히 민간공항 이전 사업은 약 2조6000억원 규모로 국토교통부가 별도로 추진하는 만큼, 군 공항 이전 사업 지연을 이유로 전체 일정이 늦어져서는 안 된다는 점도 분명히 했다. 이는 개항 시점을 놓고 가덕신공항과 시간 싸움을 해야 하는 상황을 상기시킨 발언으로 보인다.



이 도지사는 “가덕도공항보다 늦어지면 (항공)노선은 선점 당하고, 대구경북통합신공항은 기대만큼 키우기 어려워진다”고 직설적으로 경고했다.



대안으로는 대구시와 경북도가 각각 1조원 수준의 재원을 마련해 우선 사업을 개시하는 구상을 내놨다.



이 도지사는 “내년까지 필요한 돈은 1조원, 2028년 착공까지 2조원이면 충분하다”며 “일단 시작해 놓고 그 다음 정부와 협의해 법을 고치고 광주처럼 국비 지원을 함께 끌어오면 된다”고 말했다. 광주 군공항 이전 사례처럼 지방 주도로 물꼬를 트면 중앙정부도 결국 참여할 수밖에 없다는 판단이다.



이 도지사는 과거 ‘동남권신공항(대구·경북과 부울경을 모두 아우르는 관문공항) 사업’ 실패 사례도 소환했다.



당시 자신은 ‘정부에만 맡겨 두면 언제 될지 모르니 각 시·도가 갹출해 공사를 시작하면 정부도 결국 더 적극적으로 나설 수밖에 없다’고 주장했지만, 각 시·도는 정부에만 맡겨 결국 무산됐다는 것이다.



이 도지사는 그러면서 “역사는 두 번의 기회를 주지 않는다. 이번에도 기다리다 놓치면 책임은 우리에게 있는 것”이라며 “지금 TK공항을 둘러싼 상황이 그때와 닮아 있는 만큼 같은 실수를 반복해선 안 된다”고 강조했다.



이 도지사는 지난 연말 열린 ‘2026년 도정 브리핑’에서 대구시에 대구·경북신공항 조기 착공을 위한 공동 금융차입을 공식 제안한 바 있다.



안동=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 이철우 경북도지사가 대구·경북통합신공항 사업과 관련, “더 이상 정부만 바라보며 시간을 허비할 수 없다”며 “대구·경북의 ‘힘’(돈)으로 먼저 시작부터 해야 한다”고 재차 주장했다.부산 가덕신공항보다 개항이 늦어지면 노선을 선점할 기회를 놓치게 된다는 게 가장 큰 이유다. 그러면서 2028년 착공까지 필요한 예산을 경북도에서 1조원 마련할 테니 대구시도 1조원 마련할 것을 압박하고 나섰다.이 도지사는 최근 자신의 페이스북을 통해 “대구·경북통합신공항 착공이 1년 늦어지면 지역발전 10년 늦어진다”며 “이미 땅을 확보했고, 사업 칼자루는 대구시가 쥐고 있는데 왜 아직도 정부만 바라보고 있느냐”고 문제를 제기했다.민항을 제외한 군공항(K-2) 이전 총사업비는 약 11조5000억원이다. 올해 2795억원, 내년 6990억원의 투자 계획이 잡혀 있지만, 정부 지원이 아직 확정되지 않은 상황이다.이 도지사는 이를 언급하며 “대구·경북이 고작 2795억원을 마련하지 못해 (올해) 시작도 못 한다는 게 말이 되느냐?”고 안타까워했다.특히 민간공항 이전 사업은 약 2조6000억원 규모로 국토교통부가 별도로 추진하는 만큼, 군 공항 이전 사업 지연을 이유로 전체 일정이 늦어져서는 안 된다는 점도 분명히 했다. 이는 개항 시점을 놓고 가덕신공항과 시간 싸움을 해야 하는 상황을 상기시킨 발언으로 보인다.이 도지사는 “가덕도공항보다 늦어지면 (항공)노선은 선점 당하고, 대구경북통합신공항은 기대만큼 키우기 어려워진다”고 직설적으로 경고했다.대안으로는 대구시와 경북도가 각각 1조원 수준의 재원을 마련해 우선 사업을 개시하는 구상을 내놨다.이 도지사는 “내년까지 필요한 돈은 1조원, 2028년 착공까지 2조원이면 충분하다”며 “일단 시작해 놓고 그 다음 정부와 협의해 법을 고치고 광주처럼 국비 지원을 함께 끌어오면 된다”고 말했다. 광주 군공항 이전 사례처럼 지방 주도로 물꼬를 트면 중앙정부도 결국 참여할 수밖에 없다는 판단이다.이 도지사는 과거 ‘동남권신공항(대구·경북과 부울경을 모두 아우르는 관문공항) 사업’ 실패 사례도 소환했다.당시 자신은 ‘정부에만 맡겨 두면 언제 될지 모르니 각 시·도가 갹출해 공사를 시작하면 정부도 결국 더 적극적으로 나설 수밖에 없다’고 주장했지만, 각 시·도는 정부에만 맡겨 결국 무산됐다는 것이다.이 도지사는 그러면서 “역사는 두 번의 기회를 주지 않는다. 이번에도 기다리다 놓치면 책임은 우리에게 있는 것”이라며 “지금 TK공항을 둘러싼 상황이 그때와 닮아 있는 만큼 같은 실수를 반복해선 안 된다”고 강조했다.이 도지사는 지난 연말 열린 ‘2026년 도정 브리핑’에서 대구시에 대구·경북신공항 조기 착공을 위한 공동 금융차입을 공식 제안한 바 있다.안동=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지