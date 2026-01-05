‘시민 모두가 잘사는 강릉 완성’…새해 첫 확대 간부회의
강원도 강릉시는 5일 오전 9시 시청 2층 대회의실에서 김홍규 시장 주재로 2026년 첫 확대 간부회의를 개최한다.
이날 회의는 병오년 새해를 맞아 부시장, 국단소장, 관과소장, 읍면동장, 세종협력관 등 간부공무원 90명이 한자리에 모여 올해 시정 운영 방향을 설정하고, 더 큰 도약을 위한 새로운 각오를 다진다.
시는 올해 ‘더 경제 도시다운 강릉·더 관광도시다운 강릉’을 실현을 위해 환동해 복합물류 중심도시 도약, 지역경제 활성화, 국제행사 성공 개최에 역량을 집중해 행정의 궁극적 목표인 시민 모두가 잘사는 강릉을 완성해 나갈 방침이다.
김 시장은 “민선 8기를 시작할 때의 초심이자 시민과의 약속이었던 ‘시민중심 적극행정 강원제일 행복강릉 달성’을 위해 도약하자”며 “새해에도 강릉시 공직자 모두 오직 시민, 오직 강릉만 바라보며 강릉의 미래를 희망으로 채워가는 데 최선을 다해주기 바란다”고 말했다.
강릉=서승진 기자 sjseo@kmib.co.kr
