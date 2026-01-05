동해시, 시민 참여형 시정소식지 이벤트 연중 운영
강원도 동해시는 시민과 함께 소통하는 시민 친화형 시정소식지 운영을 위해 다양한 독자 참여형 이벤트를 연중 운영한다.
시정소식지 독자 이벤트는 ‘다함께 감(感)동해’ 다른 그림찾기, 삼행시 등 참여형 이벤트, ‘동해라서 아이조아’ 코너, ‘소개합니다, 동해견·동해냥’ 코너 등으로 구성된다.
다함께 감동해는 시정소식지 내 다른 그림찾기, 삼행시 응모 등 시민 누구나 참여할 수 있는 이벤트다. 무작위 추첨 방식으로 선정자를 가린다.
‘동해라서 아이조아’는 동해시 출생 24개월 이내 유아 사진과 함께, 부모가 자녀에게 전하고 싶은 메시지를 시정소식지에 게재하는 코너다. 사진, 문구의 완성도와 사연 등을 고려해 선정한다.
시는 올해부터 새롭게 반려동물 참여 코너 ‘소개합니다, 동해견·동해냥’을 신설해 분기별 주제에 맞는 반려동물 사진과 사연을 소개할 예정이다. 해당 코너는 주제와 맞는 내용왁 사연 등을 종합 고려해 선정할 계획이다.
이벤트 선정자에게는 동해페이, 기념품 등이 상황에 따라 다양하게 제공되며, 응모는 이메일·우편·현장 방문 접수가 모두 가능하다.
접수는 당월 10일 마감된다. 선정 결과는 익월 10일~15일 사이에 발표된다.
정하연 홍보감사담당관은 5일 “시정소식지가 단순 정보 전달을 넘어 시민이 직접 참여하고 공감하는 소통 플랫폼으로 자리매김할 수 있도록 다양한 참여 콘텐츠를 확대해 나가겠다”고 말했다.
동해=서승진 기자 sjseo@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사