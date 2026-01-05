검찰, 백종원 ‘더본코리아’ 원산지 허위표시 의혹에 무혐의
백종원 대표가 이끄는 더본코리아가 온라인 판매 제품의 원산지를 허위로 표시했다는 혐의에 대해 검찰이 최종적으로 무혐의 처분을 내렸다.
5일 검찰에 따르면 서울서부지검은 지난달 29일 원산지표시법 위반 혐의로 입건된 더본코리아 직원 1명과 법인에 대해 혐의없음으로 처분했다.
더본코리아는 자사 온라인몰에서 판매하는 ‘백종원의 백석된장’, ‘한신포차 낙지볶음’ 등 일부 간편식 제품의 재료가 외국산임에도 이를 국내산으로 표시해 판매한 혐의를 받았다.
당초 사건을 수사한 국립농산물품질관리원 특별사법경찰(특사경)은 혐의가 인정된다고 보고 지난해 6월 4일 기소 의견으로 사건을 검찰에 송치했다.
그러나 검찰은 보완 수사를 지휘했고, 재수사를 마친 특사경은 지난달 24일 종전과 달리 혐의없음 의견으로 사건을 다시 검찰에 넘겼다.
검찰은 담당 직원이 원산지를 잘못 표기하는 과정에서 고의성 및 책임을 인정하기 어렵다고 판단한 것으로 전해졌다. 직원이 무혐의 처분을 받음에 법인 역시 같은 처분을 받게 됐다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
