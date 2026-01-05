“마두로보다 더 큰 대가” 美, 베네수 부통령 압박…통치 대신 ‘친미 길들이기’
미국 도널드 트럼프 행정부가 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령을 축출하자마자 부통령을 향해 “옳은 일을 하라”며 압박에 들어갔다. 베네수엘라를 직접 통치하는 것보다는 현재 행정부를 압박해 ‘친미 기조’로 길들이려는 시도로 해석된다.
트럼프 대통령은 4일(현지시간) 시사 주간지 ‘디애틀렌틱’과의 전화 인터뷰에서 델시 로드리게스 베네수엘라 부통령을 향해 “그녀가 옳은 일을 하지 않으면 아마도 마두로보다 더 큰 대가를 치르게 될 것”이라고 말했다.
트럼프는 전날 마코 루비오 국무장관이 로드리게스 부통령과 소통하고 있다며 협력 가능성을 시사했다. 하지만 이후 로드리게스 부통령이 마두로의 석방을 요구하며 미국의 무력 개입을 비판하자 강경하게 경고한 것이다. 트럼프의 발언은 로드리게스 부통령을 압박해 베네수엘라 정부를 친미 기조로 돌아서게 하겠다는 뜻으로 해석된다. 트럼프는 외국에 대한 개입을 반대하는 마가(MAGA) 진영의 거부감에 대해서는 “그곳(베네수엘라)을 재건하고 정권을 교체하는 것을 뭐라고 부르든 간에 지금보다는 나을 것”이라고 말했다.
마코 루비오 국무장관 역시 베네수엘라를 직접 통치하기보다는 현 임시 정부를 압박하는 방안에 힘을 실었다. 루비오 장관은 이날 NBC 방송 등과의 인터뷰에서 트럼프의 베네수엘라 ‘통치(run)’ 발언과 관련해 “정책을 운영하는 것이다. 베네수엘라와 관련된 정책을 말하는 것”이라고 설명했다.
루비오 역시 로드리게스 부통령을 향해 “마두로가 선택한 것과는 다른 방향을 선택하길 바란다”고 말했다. 루비오는 “우리는 현재 향후 2∼3주, 2∼3개월 동안 벌어질 일과 어떻게 미국의 국가 이익과 연결 지을지를 논의하고 있다”며 “따라서 우리는 이전(마두로 때)보다 더 많은 협조와 협력을 기대한다”고 했다.
트럼프 행정부는 베네수엘라의 석유 산업이 마두로 축출의 주요 목표 중 하나라는 점도 시사했다. 루비오 장관은 CBS 방송과의 인터뷰에서 “베네수엘라 석유 산업은 후진적이며 상당한 지원과 개선 작업이 필요하다”고 말했다. 그러면서 “그들이 그 산업을 다시 일으킬 능력이 없다는 것은 명백하다”며 “민간 기업들의 투자가 필요하다”고 말했다. 그러면서 베네수엘라 석유에 대한 통제도 이어가겠다고 밝혔다. 그는 “(베네수엘라) 석유 금수 조치는 우리에게 막대한 지렛대를 행사할 수 있게 한다”며 “석유 산업이 해적이나 미국의 적대 세력이 아니라 국민을 위해 활용되길 바란다”고 덧붙였다.
뉴욕타임스는 해당 발언에 대해 “트럼프 행정부가 미국 석유 기업들이 유리한 조건으로 베네수엘라에 투자할 수 있도록 로드리게스 부통령을 압박하려는 의도가 있음을 시사했다”며 “노골적인 ‘함포 외교(gunboat diplomacy)’ 선언이자, 라틴 아메리카 전역에서 널리 비판받아 온 19세기 미국의 서반구 제국주의 정책을 수용하겠다는 의미”라고 평가했다. 함포 외교는 해군력 등 군사력을 바탕으로 협상을 유리하게 이끄는 외교 방식을 말한다.
루비오는 마두로 축출이 북미와 중남미를 포괄하는 서반구(Western Hemisphere)에서 미국의 지배력 강화를 위한 것이라는 입장도 거듭 강조했다. 그는 NBC 방송에서 “여기가 서반구다. 우리가 사는 곳이며 우리는 서반구가 미국의 적대국과 경쟁국, 라이벌들의 작전 기지가 되는 것을 용납하지 않을 것”이라고 말했다. 중국은 베네수엘라 석유 산업의 최대 해외 투자국이며 중국의 민간 기업들은 베네수엘라 석유 수출량의 약 80%를 사들이고 있다. 러시아 또한 베네수엘라 석유 산업에 지분을 갖고 있다. 루비오의 발언은 서반구에서 중국과 러시아의 영향력 확장을 견제하겠다는 뜻이다. 결국 미국의 패권을 상징하는 ‘먼로 독트린’을 변형한 트럼프의 ‘돈로 독트린(도널드 트럼프와 먼로 독트린을 합친 신조어)’이 마두로 축출 이유라는 점을 밝힌 것으로 해석된다.
워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr
