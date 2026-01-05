“마두로보다 더 큰 대가” 美, 베네수 부통령 압박…통치 대신 ‘친미 길들이기’

트럼프 “베네수 부통령 옳은 일 하지 않으면 마두로보다 더 큰 대가”

루비오 국무, 트럼프 통치 발언 관련 “정책을 운영하는 것” 친미 기조 압박 시사

“베네수 석유 산업, 개선 필요” 석유 산업 통제 시사

뉴욕타임스 “노골적인 함포 외교” 비판

베네수엘라 수도 카라카스에서 4일(현지시간) 시위대가 니콜라스 마두로 대통령과 우고 차베스 전 대통령을 그린 그림을 들고 시위에 나서고 있다. 연합뉴스

시사 주간지 ‘디애틀렌틱’과의 전화 인터뷰에서 델시 로드리게스 베네수엘라 부통령을 향해 “그녀가 옳은 일을 하지 않으면 아마도 마두로보다 더 큰 대가를 치르게 될 것”이라고 말했다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 3일(현지시간) 플로리다주 마러라고에서 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령 체포 발표 기자회견을 하는 모습.

강경하게 경고한 것이다.

트럼프의 발언은 로드리게스 부통령을 압박해 베네수엘라 정부를 친미 기조로 돌아서게 하겠다는 뜻으로 해석된다.

트럼프는 외국에 대한 개입을 반대하는 마가(MAGA) 진영의 거부감에 대해서는 “그곳(베네수엘라)을 재건하고 정권을 교체하는 것을 뭐라고 부르든 간에 지금보다는 나을 것”이라고 말했다.

마코 루비오 미국 국무장관이 지난 3일(현지시간) 플로리다주 마러라고에서 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령 체포 관련 기자회견을 하는 모습. 연합뉴스

CBS 방송과의 인터뷰에서 “베네수엘라 석유 산업은 후진적이며 상당한 지원과 개선 작업이 필요하다”고 말했다. 그러면서 “그들이 그 산업을 다시 일으킬 능력이 없다는 것은 명백하다”며 “민간 기업들의 투자가 필요하다”고 말했다. 그러면서