초등생 한 달 학원비 ‘44만원’…학생 수 줄고 부담 늘어

입력:2026-01-05 08:00
서울 금천구 문백초등학교 모습. 뉴시스

저출생 여파로 전체 학생 수는 줄어들고 있지만, 학부모가 짊어지는 사교육비 부담은 오히려 급증한 것으로 나타났다.

특히 맞벌이 가구 증가 등으로 인한 돌봄 공백이 사교육 수요로 이어지면서 초등학생 자녀를 둔 가구의 부담이 가파르게 상승했다.

4일 국가데이터포털(KOSIS)에 따르면 2024년 초등학생 1인당 월평균 사교육비는 44만2000원으로 집계됐다. 이는 10년 전과 비교해 21만원(90.5%)이나 늘어난 수치다.

초등학생 사교육비 중 일반교과는 27만8000원, 예체능·취미·교양은 16만3000원을 차지했다. 이처럼 초등학생 사교육비가 급증한 배경에는 높은 사교육 참여율이 자리 잡고 있다.

2024년 초등학교 사교육 참여율은 87.7%로, 10년 전보다 6.6%포인트 상승했다. 이는 중학교(78.0%)나 고등학교(67.3%)를 압도하는 수치다.

특히 초등학생의 예체능·취미·교양 참여율은 71.2%에 달해 일반 교과(67.1%)보다 높았다.

전문가들은 맞벌이 가구가 늘어나면서 태권도, 미술, 피아노 등 예체능 학원이 학교 정규 수업 이후의 돌봄 기능을 대신하고 있기 때문으로 분석했다.

상급 학교로 갈수록 개별 학생에 들어가는 비용 부담은 더 컸다. 고등학생 1인당 월평균 사교육비는 10년 전 23만원에서 2024년 52만원으로 126.1%(29만원) 폭등했다. 중학생 역시 27만원에서 49만원으로 81.5%(22만원) 증가했다.

이러한 개별 가구의 부담 증가는 전체 사교육 시장의 팽창으로 이어졌다. 2024년 국내 사교육비 총액은 29조1919억원을 기록했다. 이는 2014년 18조2297억원 대비 60.1% 증가한 규모다.

전체 총액 증가세를 이끈 것 역시 초등학교였다. 2024년 초등학교 사교육비 총액은 13조2256억원으로 10년 전보다 74.1% 늘었다. 이는 중학교 사교육비 총액(7조8338억원)의 1.7배, 고등학교(8조1324억원)의 1.6배에 달하는 규모다.

사교육비 총액은 2015년까지 잠시 감소세를 보였으나 2016년(18조606억원)부터 반등해 2019년 20조원을 넘어섰고, 2021년부터 4년 연속 증가세를 이어가고 있다.

한명오 기자 myungou@kmib.co.kr

