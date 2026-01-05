초등생 한 달 학원비 ‘44만원’…학생 수 줄고 부담 늘어
저출생 여파로 전체 학생 수는 줄어들고 있지만, 학부모가 짊어지는 사교육비 부담은 오히려 급증한 것으로 나타났다.
특히 맞벌이 가구 증가 등으로 인한 돌봄 공백이 사교육 수요로 이어지면서 초등학생 자녀를 둔 가구의 부담이 가파르게 상승했다.
4일 국가데이터포털(KOSIS)에 따르면 2024년 초등학생 1인당 월평균 사교육비는 44만2000원으로 집계됐다. 이는 10년 전과 비교해 21만원(90.5%)이나 늘어난 수치다.
초등학생 사교육비 중 일반교과는 27만8000원, 예체능·취미·교양은 16만3000원을 차지했다. 이처럼 초등학생 사교육비가 급증한 배경에는 높은 사교육 참여율이 자리 잡고 있다.
2024년 초등학교 사교육 참여율은 87.7%로, 10년 전보다 6.6%포인트 상승했다. 이는 중학교(78.0%)나 고등학교(67.3%)를 압도하는 수치다.
특히 초등학생의 예체능·취미·교양 참여율은 71.2%에 달해 일반 교과(67.1%)보다 높았다.
전문가들은 맞벌이 가구가 늘어나면서 태권도, 미술, 피아노 등 예체능 학원이 학교 정규 수업 이후의 돌봄 기능을 대신하고 있기 때문으로 분석했다.
상급 학교로 갈수록 개별 학생에 들어가는 비용 부담은 더 컸다. 고등학생 1인당 월평균 사교육비는 10년 전 23만원에서 2024년 52만원으로 126.1%(29만원) 폭등했다. 중학생 역시 27만원에서 49만원으로 81.5%(22만원) 증가했다.
이러한 개별 가구의 부담 증가는 전체 사교육 시장의 팽창으로 이어졌다. 2024년 국내 사교육비 총액은 29조1919억원을 기록했다. 이는 2014년 18조2297억원 대비 60.1% 증가한 규모다.
전체 총액 증가세를 이끈 것 역시 초등학교였다. 2024년 초등학교 사교육비 총액은 13조2256억원으로 10년 전보다 74.1% 늘었다. 이는 중학교 사교육비 총액(7조8338억원)의 1.7배, 고등학교(8조1324억원)의 1.6배에 달하는 규모다.
사교육비 총액은 2015년까지 잠시 감소세를 보였으나 2016년(18조606억원)부터 반등해 2019년 20조원을 넘어섰고, 2021년부터 4년 연속 증가세를 이어가고 있다.
