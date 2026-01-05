‘경기도 기후행동 기회소득’, 탄소 감축 효과 중심으로 리워드 체계 고도화하고 참여 기반은 확장한다

경기도민으로 한정하던 지원 대상을 경기도 소재 대학 재학생까지 확대했다. 주소지가 경기도가 아니어도 도내 대학에 재학 중인 대학생은 앱에서 재학증명서로 입증하면 기후행동 기회소득에 참여할 수 있다.

경기도는 ‘기후행동 기회소득’이 새해를 맞아 타지역 거주 경기도 대학생 포함, 6개 시·군에서 추가 리워드 신설, 탄소 감축 효과 중심으로 리워드 지급 기준 개선 등 크게 세 가지가 새롭게 바뀐다고 5일 밝혔다.새 학기가 시작되는 3월 1일부터 적용된다.김동연 지사는 지난해 9월 3일 가천대학교를 방문해 “대학생도 기후행동 기회소득 지원 대상에 포함하는 것을 적극 검토하겠다”고 밝힌 바 있다.시·군의 자체 특색을 반영한 추가 리워드도 신설했다. 용인·화성·의왕·시흥·광주·가평 등 6개 시·군에서 자체 예산을 활용해 지역 특색에 맞는 탄소 감축 활동을 하면 해당 시·군민에게 추가 보상을 지급하는 방식이다.구체적인 활동과 이에 따른 지급액은 1월 말쯤 결정되며, 오는 3월부터 순차적으로 추진된다.또 보상을 받는 16개 활동의 지원금이 조정된다. 탄소 감축 효과가 큰 고품질 재활용품 배출(연간 1만원에서 2만원), 폐가전제품 자원순환(연간 2만원에서 4만원), 가정용 태양광 발전설비 설치(연간 3만원에서 4만원), 고효율 가전제품 구입 활동(연간 2만원에서 3만원) 등은 지원액 한도를 높였다.이와 함께 올해 상반기 중 네이버와 연계한 전자고지서 서비스를 신규 리워드 활동으로 도입한다. 종이 고지서를 전자 고지서로 전환하는 것만으로도 탄소배출을 줄일 수 있는 만큼 일상에서 누구나 쉽게 참여할 수 있는 대표적인 탄소 감축 실천 사례가 될 것으로 기대된다.변상기 경기도 기후환경정책과장은 “기후행동 기회소득은 단순한 포인트 지급이 아니라 도민의 행동이 기후변화를 바꾼다는 경험을 제공하는 정책”이라며 “앞으로도 탄소감축 효과는 높이고, 참여 기회는 넓히는 방향으로 지속적으로 개선해 나가겠다”고 말했다.수원=강희청 기자 kanghc@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지