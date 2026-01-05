루비오 “트럼프, 베네수에 미군 투입 가능성 배제 안 해”
미국이 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령을 체포한 가운데 미 정계에서는 미국의 추가 개입 가능성을 시사하는 발언이 잇따르고 있다.
4일(현지시간) CNN에 따르면 마코 루비오 미 국무장관은 이날 CBS 방송 인터뷰에서 도널드 트럼프 대통령이 베네수엘라에 대한 미군 지상군 투입이나 점령 가능성을 공개적으로 배제하지 않으려 한다는 입장을 밝혔다.
그는 “현재로서는 지상군 투입이 이뤄지고 있는 상황은 아니지만, 대통령은 미국이 사용할 수 있는 여러 선택지를 공개적으로 배제하고 싶어하지 않는다”며 “지금 진행 중인 것은 향후 사태에 막대한 영향력을 행사할 수 있는 석유 봉쇄 조치”라고 말했다.
루비오는 또 이날 NBC방송 인터뷰에서 “미국은 (현재 베네수엘라를 책임지고 있는) 이들이 공개적으로 말하는 내용이나 과거 행적이 아닌, 앞으로 취할 행동을 기준으로 평가할 것”이라며 “앞으로는 이전보다 더 많은 준수 및 협력을 기대한다”고 말했다.
이어 “만일 올바른 결정을 내리지 않을 경우, 미국은 자국의 이익을 보호하기 위해 다각적인 영향력 행사 수단을 유지할 것”이라며 “여기에는 현재 시행 중인 석유 봉쇄 조치 등도 포함된다”고 경고했다.
앞서 트럼프 대통령은 전날 “안전하고 적절하며 신중한 정권 이양이 이뤄질 때까지 이 나라를 운영할 것”이라며 임시 국가 지도자로 지정된 델시 로드리게스 부통령에 대해서는 “기본적으로 베네수엘라를 위대하게 만들기 위해 우리가 필요하다고 생각하는 일을 기꺼이 하겠다고 했다”고 언급했다. 그러나 로드리게스는 비상 내각회의에서 “베네수엘라에서 대통령은 마두로 한 명뿐”이라며 마두로 석방을 촉구했다.
베네수엘라계 주민이 밀집한 플로리다주 도럴의 시의원 라파엘 피녜이로는 마두로 체포가 “시작에 불과하다”고 CNN에 전했다.
베네수엘라 카라카스 출신인 피녜이로는 “미국이 감독하는 정권 이양이 계획대로 이뤄지지 않을 경우, 당연히 미국이 다시 한번 개입해야 한다”고 말했다. 임시 지도자인 로드리게스가 물러나지 않을 경우 군사적 조치도 가능하냐는 질문에는 “그렇다”고 답했다.
피녜이로는 “이는 베네수엘라에 대한 개입도, 전쟁도 아니다”라며 “우리는 범죄자와 마약 테러리스트들을 상대하고 있으며 이들은 미국에서 기소돼야 한다”고 주장했다.
도랄은 ‘도라수엘라’(Dorazuela)라는 별명이 붙을만큼 미국에서 베네수엘라 출신 이민자가 가장 많은 도시로 알려져 있다.
마두로 체포 소식이 전해진 이후 도랄 주민들은 거리로 나와 베네수엘라 국기를 흔들며 환호하는 등 축하 집회를 벌였다. 피녜이로는 “민주주의를 믿는 사람이라면 누구나 그렇게 (축하)해야 한다”며 “(마두로 체포는) 베네수엘라만의 축제가 아니라 민주주의와 자유를 믿는 모든 사람과 지역을 위한 축제”라고 말했다.
