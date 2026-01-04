이 대통령 “이제 中 미세먼지 걱정 안하게 돼…엄청난 발전”

이재명 대통령과 김혜경 여사가 4일 중국 베이징 한 호텔에서 열린 재중 한국인 간담회에 입장하고 있다. 연합뉴스

1월만 되면 2~3월에 중국으로부터 미세먼지 분진이 날아오는데 어떡하냐가 대한민국의 가장 중요한 현안이었다”면서 “그러나 이제는 그런 걱정들을 거의 하지 않게 됐다”고 말했다.

이어 “거의 인식하지 못할 정도로 많은 개선이 이루어졌다. 엄청난 발전으로 생각한다”고 덧붙였다.

지난 11월 시진핑 주석께서 11년 만에 국빈 방한한 데 이어서 대한민국 대통령으로서는 무려 9년 만에 국빈 방중이라고 한다”며 “

불과 두 달 만에 한·중 양국 정상이 상호 국빈 방문한 것은 유례가 없는 첫 번째 일”이라고 말했다.

그러면서 “이는 양국이 최대한 빠른 시기 안에, 시간 안에 관계를 정상화하고 미래지향적인 파트너십으로 나아가야 한다는 중국 그리고 한국 양국 정부의 엄중한 공통 인식과 강력한 의지를 반영한 것”이라고 말했다.

한·중 관계에 있어 부족한 부분을 채우고 정상으로 복구해 더 발전하는 새로운 출발점이 되기를 기대한다”고 말했다.