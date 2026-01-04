임재범 전격 은퇴 선언 “가장 좋은 때, 스스로 떠나는 게 마지막 자존심”

‘고해’ ‘너를 위해’ 등 다수의 히트곡 남겨

데뷔 40주년 투어로 음악 인생 마무리

블루씨드엔터테인먼트 제공

한국 대중음악사에서 독보적인 목소리로 한 시대를 이끌어온 가수 임재범(64)이 전격 은퇴를 선언했다.



임재범은 4일 공식 소셜미디어를 통해 “이번 40주년 투어를 끝으로 무대에서 물러나려 한다”고 밝혔다. 그는 “가장 좋은 때, 가장 아름다운 날들 속에서 스스로 걸어 나오는 것이 제게 남은 마지막 자존심이자 감사의 방식이라 생각했다”고 은퇴를 결심한 이유를 설명했다.



이어 “수없이 돌아보고 저 자신과 싸웠다”며 “무대에 서면 여전히 심장은 뜨겁지만, 그 뜨거움만으로 모든 것을 감당하기엔 제가 가진 것들이 하나둘 제 손을 떠나고 있음을 인정해야 했다”고 털어놨다. 그는 “이 여정을 제 방식대로, 조용하지만 진심으로 끝까지 마무리하고 싶다”며 “노래를 사랑해 주신 모든 분과 제 삶을 함께 걸어준 여러분께 진심으로 감사드리고 정말 미안하다”고 인사했다.



데뷔 40주년 기념 전국투어는 지난해 대구와 인천 공연을 거쳐, 오는 17∼18일 서울 올림픽공원 KSPO돔 공연을 남겨놓고 있다. 이후 5월 앙코르 무대까지 전국 주요 도시에서 이어진다. 그는 이날 JTBC ‘뉴스룸’에 출연해 은퇴와 관련한 구체적인 내용에 대해서는 “서울 공연 때 무대에서 직접 말씀드리겠다”고 밝혔다.



임재범은 1986년 서울고 동창인 신대철이 이끄는 록 밴드 ‘시나위’ 보컬로 데뷔했다. 이후 ‘너를 위해’ ‘비상’ ‘고해’ ‘이 밤이 지나면’ 등 다수의 히트곡을 남겼다. 압도적인 성량과 특유의 깊이 있는 중저음 음색으로 한국 록과 발라드 음악에서 뚜렷한 존재감을 보여왔다.



활동이 뜸했던 그는 2011년 MBC ‘나는 가수다’에 출연해 대표곡 ‘너를 위해’를 열창하며 다시 주목받았다. 이후 2015년 JTBC ‘히든싱어’를 거쳐, 2023년 ‘비긴어게인-인터미션’에서 삶과 이별을 돌아보는 진솔한 이야기로 깊은 인상을 남기며 다시 한번 관심을 모았다. 이어 ‘싱어게인3’, ‘싱어게인4’ 심사위원으로 참여하며 대중과의 접점을 넓혀왔다.



그는 지난해 9월 정규 8집의 선공개곡 ‘인사’와 ‘니가 오는 시간’을 발표했다. 앨범의 완성도를 높이기 위해 수록곡을 순차적으로 공개하겠다는 계획을 밝혔고, 이에 따라 오는 6일 세 번째 곡 ‘라이프 이즈 어 드라마’를 선보인다. 현재 심사위원으로 출연 중인 JTBC ‘싱어게인4’은 마지막 방송까지 참여할 예정이다.



김승연 기자 kite@kmib.co.kr



