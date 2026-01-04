제주도, 제2동물보호센터 동물병원장 공개 모집
5~7일 원서 접수
유기동물 진료 담당
제주도가 제2동물보호센터 진료전문 수의사를 공개 모집한다.
업무는 유실·유기동물 진료, 입소 동물 건강관리, 감염병 예방, 신고동물 건강상담 등이다.
시간선택제 임기제 공무원으로 채용되며, 원서 접수는 5일부터 7일까지다. 자세한 지원 방법과 자격 요건은 제주도 누리집 시험·채용정보란에서 확인할 수 있다.
제2동물보호센터는 제주도 반려동물 복지문화센터 조성사업의 일환으로 지난해 12월 15일 제주시 애월읍 어음리에 문을 열었다. 최대 300마리를 수용할 수 있는 규모다.
보호센터 내 동물병원에는 진료실·처치실·입원실 등이 갖춰져 있다. 방사선 촬영 장비와 초음파 진단기 등 최신 장비도 도입됐다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
