제주대병원, 어린이 전문진료 강화
‘어린이공공전문진료센터 사후보상 시범사업’ 평가서 최고 등급
제주대학교병원은 보건복지부가 실시한 ‘어린이 공공전문진료센터 사후보상 시범사업’ 성과평가에서 최고 등급인 ‘상(上)’을 획득했다고 4일 밝혔다.
이번 사업은 중증 소아 전문진료 기반의 붕괴를 막고, 진료 과정에서 불가피하게 발생하는 의료적 손실을 보전하기 위해 추진됐다. 각 지정 기관이 제출한 회계자료와 성과 보고서를 토대로 기준 지원금을 산정한 뒤 평가 평가에 따라 차등 보상하는 방식이다.
평가 항목에는 소아청소년 분야 세부 분과 전문의 확보, 간호사 및 소아전담 의료인력 충원, 소아 중증환자 비율, 소아진료 관련 질 평가 결과 등이 포함됐다.
또한 센터 중점사업 추진, 권역 중증 어린이 진료 거버넌스 구축, 센터 운영 효율화 방안 등도 평가 대상이었다.
제주대병원 어린이 공공전문진료센터는 2023년 10월 보건복지부 지정 이후 소아청소년과 진료 공간을 환자 중심 환경으로 리모델링하고, 최신 의료 장비를 도입하는 등 중증·소아암·희귀질환 환아들을 위한 안전한 진료 환경을 조성해 왔다.
특히 이번 보전금 확보를 계기로 영유아부터 청소년까지 아우르는 ‘지역완결형 의료체계’ 구축에 속도를 낼 전망이다.
강현식 센터장은 “이번 사후보상 시범사업을 통해 만 18세 이하 제주지역 모든 영유아 및 소아청소년들이 지역적 한계없이 전국 최고 수준의 의료 혜택을 누릴 수 있도록 하겠다”고 말했다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
