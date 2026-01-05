[CES 2026] 현대차 모베드, 로보틱스 최고혁신상 수상 “올 1분기 양산”
현대자동차가 4일(현지시간) 세계 최대 가전·IT 박람회인 ‘CES 2026’에서 모빌리티 로봇 플랫폼 ‘모베드’(MobED)로 로보틱스 부문 최고혁신상을 받았다고 밝혔다. 현대차는 올해 1분기부터 모베드 양산에 들어간다.
CES를 주관하는 미국 소비자기술협회(CTA)는 매년 혁신성, 디자인, 기술 완성도 등을 종합 평가해 혁신상을 수여한다. 최고혁신상은 부문별 가장 높은 점수를 받은 제품에만 주어진다. 현대차가 CES 참가 이래 혁신상을 받은 것은 이번이 처음이다. 로보틱스 부문에서 최고 등급을 수상한 것은 기술력과 제품 경쟁력을 동시에 인정받았다는 점에서 의미가 크다.
모베드는 차세대 자율주행 모빌리티 로봇 플랫폼이다. 불규칙한 지형에서도 안정적인 주행 성능을 확보했다. 편심 휠 기반의 DnL(Drive-and-Lift) 모듈을 적용해 요철이나 경사로에서도 차체 기울기를 능동적으로 제어할 수 있다. 편심 휠 구동 방식은 바퀴 회전축을 중심에서 벗어나도록 설계해 주행 중에도 차체 높이를 조절할 수 있는 구조다.
디자인은 플랫폼 본연의 확장성에 초점을 맞췄다. 절제된 외형을 바탕으로 배송·물류 등 다양한 목적의 탑 모듈을 간단하게 결합할 수 있도록 설계해 산업 현장과 일상 환경에서의 활용 가능성을 높였다. 3D 그래픽 기반 터치스크린 조종기를 적용해 조작 편의성도 강화했다.
모베드는 너비 74㎝, 길이 115㎝ 규모로 최대 속도는 10㎞/h이며, 1회 충전 시 4시간 이상 주행할 수 있다. 최대 적재중량은 모델에 따라 47~57㎏ 수준이다. 연구개발용 베이직 모델과 인공지능(AI) 기반 자율주행 기술이 적용된 프로 모델로 구성된다. 프로 모델은 라이다와 카메라를 결합한 센서 융합 기술과 AI 알고리즘을 통해 복잡한 실내외 환경에서도 안전하고 효율적인 주행이 가능하도록 설계됐다.
오는 6일 미국 라스베이거스에서 개막하는 CES 2026에서는 모베드의 기술과 실물을 직접 볼 수 있다. 현동진 현대차 로보틱스랩장(상무)은 “이번 최고혁신상 수상은 현대차그룹의 로보틱스 기술이 일상의 가치를 높이는 방향으로 진화하고 있음을 보여주는 사례”라며 “앞으로도 고객에게 가까이 다가가는 혁신 솔루션이 될 수 있도록 AI 기반 로봇 자율주행 기술을 지속 개발하겠다”고 말했다.
라스베이거스=김민영 기자 mykim@kmib.co.kr
