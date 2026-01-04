한겨울 코트 달군 WKBL 올스타… 최고 별은 변소정
여자프로농구 WKBL 별들의 축제인 올스타 페스티벌이 역대급 흥행 속에 막을 내렸다. 올스타 선수들은 저마다 준비한 화려하고 재치 있는 퍼포먼스로 팬들에게 볼거리를 제공했다. 양 팀 통틀어 최다 득점을 올린 변소정(부산 BNK)은 생애 첫 올스타 최우수선수(MVP)에 선정되며 축제의 주인공이 됐다.
2025-2026 WKBL 올스타 페스티벌 본 경기가 4일 부산 사직실내체육관에서 열렸다. 6년 만에 부산에서 펼쳐진 이번 행사에는 총 5759명이 입장해 유료 입장 기준 역대 올스타 최다 관중을 기록했다. 본 경기에서는 팀 포니블이 팀 유니블을 100대 89로 이겼다. 팀 포니블 소속으로 25점을 몰아친 변소정은 기자단 투표 62표 중 43표를 얻어 MVP와 득점상을 동시에 차지했다.
2021년 신인 드래프트 전체 3순위로 데뷔한 변소정은 자신의 첫 올스타 무대에서 커리어 하이 득점을 써내는 진풍경을 연출했다. 그의 정규리그 한 경기 개인 최다 득점은 2022년 11월 27일 우리은행전에서 올린 13점이다. 변소정은 “올스타전뿐 아니라 정규리그에서도 좋은 모습을 보일 수 있도록 열심히 하겠다”고 소감을 전했다.
베테랑들도 축제에서 감춰왔던 끼를 발산하며 강렬한 인상을 남겼다. 올 시즌을 끝으로 은퇴하는 ‘맏언니’ 김정은(하나은행)은 가수 화사의 노래 ‘굿 굿바이’를 립싱크로 소화하며 자신의 마지막 올스타 무대를 장식했다. 만 38세 4개월의 나이로 올스타에 출전한 김정은은 역대 최고령 올스타 출전 4위 기록을 세웠다.
현역 최다 17회 연속 올스타 선정에 빛나는 김단비(우리은행)는 경기 도중 심판으로 변신했다. 그는 코트에 들어선 소속팀 위성우 감독에게 연이어 반칙을 선언하는 노골적인 편파 판정으로 웃음을 자아냈고, 베스트 퍼포먼스상의 주인공이 됐다. 일본 출신 이이지마 사키(하나은행)는 아시아쿼터 선수로는 처음으로 팬 투표 1위로 올스타 페스티벌에 참가해 의미를 더했다.
평소 진지한 표정으로 경기에 임했던 사령탑들도 일제히 선수로 코트를 밟아 눈길을 끌었다. 이상범 하나은행 감독은 소속팀 제자 박소희의 전투적인 수비에 고전하다 가까스로 골밑슛을 성공시켰다. 최윤아 신한은행 감독은 현역 시절을 떠올리게 하는 ‘발차기 사건’을 재현했다. 2004년 존스컵 당시 19세로 국가대표 막내였던 최 감독은 상대 선수의 주먹질에 발차기로 응수한 바 있다. 김완수 KB 감독은 노룩 패스, 박정은 BNK 감독은 3점포 2방으로 녹슬지 않은 기량을 뽐냈다.
이소희(BNK)는 올스타 페스티벌 사상 최초로 3점슛 콘테스트와 스킬 챌린지를 석권했다. 이소희는 3점슛 콘테스트 본선에서 연장전 끝에 역대 최다 3회 우승의 슈터 강이슬(KB)을 1점 차로 제쳤다. 드리블과 패스, 3점슛, 레이업슛 등 다양한 기술 능력을 겨루는 스킬 챌린지에서는 5명의 출전 선수 중 가장 빠른 19초를 기록하며 우승했다.
박구인 기자 captain@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사