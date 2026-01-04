1·2위 맞대결 승자는 현대캐피탈…선두 대한항공 잡아내며 턱 밑 추격
이번 시즌 남자 배구 선두 싸움의 분수령으로 꼽힌 빅매치의 승자는 현대캐피탈이었다. 2위 현대캐피탈은 선두 대한항공을 상대로 셧아웃 승리를 거두며 선두 탈환에 본격적인 시동을 걸었다.
현대캐피탈은 4일 인천 계양체육관에서 열린 2025-2026 V리그 대한항공과의 원정 경기에서 세트 스코어 3대 0(25-17 25-14 25-18) 완승을 했다. 시즌 12승(7패·승점 38점)째를 따내며 대한항공(41점)을 3점 차로 바짝 추격했다.
이날 현대캐피탈은 경기 내내 대한항공을 일방적으로 몰아붙였다. 1세트 중반까지 16-15로 맞섰으나 이후 6연속 득점에 성공하며 기선을 제압했다. 2세트는 초반부터 4-0으로 달아나며 쉽게 풀어갔고, 3세트에서는 한때 점수 차를 10점까지 벌리며 일찌감치 승기를 굳혔다. 대한항공은 세 세트 모두 20점 고지를 넘지 못했다.
현대캐피탈은 완벽에 가까운 조직력에서 확연한 우위를 보였다. 공격 성공률과 공격, 서브, 블로킹, 디그, 리시브까지 주요 부문에서 모두 대한항공을 앞섰다. 선수들의 활약도 고르게 분포됐다. 신호진(현대캐피탈·14점)을 포함해 4명이 두 자릿수 득점을 기록했다. 앞선 두 차례 맞대결에서 모두 패했던 현대캐피탈은 이번 승리로 올 시즌 대한항공전 첫 승을 신고했다.
경기 최우수선수(MVP)는 허수봉(현대캐피탈)이 차지했다. 서브 에이스 4개를 포함해 14점을 올리며 상대 수비진을 흔들었다. 그는 “공격은 물론이고 리시브를 포함한 수비도 만족스러웠다”면서도 “100점 만점에 80점짜리 경기였다. 경기 막판 연이은 범실은 보완해야 할 과제”라고 말했다. 이어 “그동안 놓쳐서 아쉬움이 컸던 경기가 많았던 만큼, 최대한 빠르게 선두를 탈환하겠다”고 덧붙였다.
필립 블랑 현대캐피탈 감독도 만족감을 드러냈다. 그는 “선수들에게 주문했던 경기력이 그대로 나왔다”며 “오늘 패했다면 선두 경쟁에서 불리해질 수 있었던 만큼 값진 승리”라고 평가했다.
대한항공은 시즌 첫 연패를 당했다. 부상으로 이탈한 아웃사이드 히터 정지석과 임재영의 공백이 컸다. 헤난 달 조토 대한항공 감독은 두 명의 아포짓 스파이커를 동시에 코트에 내보내는 ‘더블해머’ 승부수를 꺼내 들었지만, 효과를 보지 못했다. 아웃사이드 히터로 선발 출전한 카일 러셀(대한항공)은 12득점에 그쳤다.
헤난 감독은 “부상자가 많은 상황에서 공격력 극대화가 필요하다고 판단했다”며 “작전 실패의 책임은 전적으로 나에게 있다”고 평가했다. 그러면서 “이 고비를 넘겨야 강팀으로 거듭날 수 있다”고 강조했다.
인천=최원준 기자 1jun@kmib.co.kr
