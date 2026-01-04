시사 전체기사

‘포트리스3 블루’ 얼리 액세스 시작

입력:2026-01-04 17:08
‘포트리스3 블루’가 얼리 액세스(미리 해보기) 서비스를 시작했다.

포트리스3 블루는 2000년대 초 국민게임으로 불렸던 포트리스 시리즈를 기반으로 한 캐주얼 전략 슈팅게임이다. 원작을 계승하면서도 새로운 이야기와 게임 기능을 더했다. 블로믹스가 서비스하고 씨씨알이 개발했다.

시리즈 중 가장 큰 인기를 얻었던 ‘포트리스2 블루’를 4K 그래픽으로 복원해 원작 팬들에게 익숙함을, 신규 이용자에게는 진화한 플레이 경험을 제공한다는 게 개발사 측 설명이다.

포트리스3 블루는 PC와 모바일을 모두 지원하는 크로스 플랫폼 게임이다. 이번 얼리 액세스 기간에는 PC 버전을 먼저 플레이할 수 있다. 서비스 시작을 기념해 다양한 이벤트도 마련됐다.

씨씨알 윤석호 기술 총괄은 “포트리스3 블루가 다시 한번 국민게임으로 사랑받을 수 있도록 이용자들과 적극적으로 소통하겠다”며 “내년 1분기 모바일 버전 출시를 통해 완성도 높은 크로스 플랫폼 게임으로 선보일 예정”이라고 말했다.

이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr

