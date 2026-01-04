컴투스, 게임개발 공모전 ‘컴:온’ 접수 마감
컴투스에서 진행하는 글로벌 게임 개발 공모전 ‘컴:온’이 참가 접수를 마쳤다.
컴투스가 게임문화재단과 함께 개최하는 ‘컴:온’은 창의적인 개발 인재와 글로벌 경쟁력을 갖춘 유망 지식재산권(IP)을 발굴하기 위해 마련한 공모전이다. 올해로 2회째를 맞이했다.
이번 대회는 지난해 10월 30일부터 12월 31일까지 모바일 또는 PC 플랫폼 기반의 창작 게임을 대상으로 작품 접수를 진행했다. 게임 개발에 관심 있는 만 14세 이상 대한민국 거주자를 대상으로 개인 또는 10인 이하 팀 단위로 응모를 받았다.
올해 ‘컴:온’에는 최종 마감일까지 150여 편의 작품이 접수돼 큰 관심을 받았다. 컴투스 측은 “다양한 장르와 아이디어를 바탕으로 한 창작 게임들이 포함됐다”고 설명했다.
컴투스는 기획서와 영상 자료를 기반으로 한 1차 심사와, 프로토타입 빌드 제출 및 프레젠테이션 발표 평가로 진행되는 2차 심사를 통해 총 4개의 수상작을 선정한다.
최종 선정된 대상 1팀에는 2000만원의 상금이 수여되며, 최우수상 1팀 1000만원, 우수상 2팀 각 500만원의 상금이 지급된다. 또한 수상자(팀)에게는 컴투스의 글로벌 게임 플랫폼 ‘하이브(HIVE)’ 무상 제공, 멘토링 프로그램, 컴투스 입사 지원 시 가산점 부여 등 혜택도 제공한다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
