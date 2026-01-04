아기 울음소리 2년 연속 늘었지만, 사망자 증가로 전체 인구는 지속 감소
지난해 국내 출생(등록)자 수가 2024년에 이어 2년 연속 증가한 것으로 집계됐다. 다만 지난해 역시 출생자 보다 사망자가 더 많아 인구 감소세는 6년째 이어진 것으로 나타났다. 수도권 쏠림 현상도 더 뚜렷해졌다.
행정안전부는 4일 지난해 우리나라 출생자 등록 수가 25만8242명으로 집계됐다고 밝혔다. 2024년 24만2334명보다 1만5908명(6.6%) 늘어난 수치로 2년 연속 증가세다. 연간 출생자 수는 2016년(43만9198명) 이후 계속 줄다가 9년 만인 2024년 반등했다.
아이 울음소리는 늘었지만, 사망자 수가 출생아 수를 크게 웃돌면서 인구 감소 흐름은 이어졌다. 등록 인구가 처음 감소했던 2020년 이후 6년 연소 감소세다. 지난해 사망자 수는 2024년 36만757명보다 5392명(1.5%) 늘어난 36만6149명으로 집계됐는데, 이를 반영해 지난해 주민등록 인구는 2024년(5121만7221명)보다 9만9843명(0.19%) 줄어든 5111만7378명으로 나타났다.
수도권과 비수도권 인구 격차도 최대치로 벌어졌다. 지난해 수도권 인구는 2608만1644명으로 2024년보다 3만4121명(0.1%) 증가한 반면 비수도권(2503만5734명)은 13만3964명(0.5%) 감소했다. 이에 따라 수도권과 비수도권 격차는 2019년 수도권 인구가 비수도권 인구를 처음 넘어선 후 최대치(104만5,910명)로 확대됐다. 이 격차가 100만명을 넘어선 건 이번이 처음이다.
이 같은 수도권 쏠림 현상은 출생자 수 분포에서도 볼 수 있다. 시·도별로 볼 때 경기, 서울, 인천 순으로 출생자 수가 많았다. 시·군·구에서는 경기 화성시, 수원시, 용인시, 충북 청주시, 경기 고양시 순이었다. 수도권과 일부 대도시 중심으로 출생 증가가 이뤄진 것이다.
김민재 행안부 차관은 “출생인구가 2년 연속 증가했고, 비수도권 중 충청권 광역단체의 인구도 증가하는 의미 있는 변화가 있었다”면서도 “수도권 인구와 비수도권 인구 격차가 여전히 확대되고 있는 만큼 추세를 전환할 수 있는 지역균형발전 정책을 범정부적으로 발굴, 추진하겠다”고 말했다.
이밖에 한국의 고령화 추세도 점점 가팔라지고 있는 것으로 나타났다. 전체 주민등록 인구 중 65세 이상은 1084만822명(21.21%)으로 전년(1025만6782명)보다 58만4040명(5.69%) 증가했다. 앞서 한국은 2024년 65세 이상 인구 비중이 20%를 넘어서면서 초고령사회에 진입했다.
황인호 기자 inhovator@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사