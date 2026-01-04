이부진, 서울대 붙은 아들과 NBA 직관…“1700만원짜리 자리”
이부진 호텔신라 사장이 아들과 함께 미국 프로농구(NBA) 경기를 관람하는 모습이 포착됐다.
4일 호텔업계에 따르면 이 사장과 아들 임모군이 NBA 경기를 맨 앞줄에서 관전하는 모습이 방송 카메라에 잡혔다. 미국 캘리포니아주 샌프란시스코 체이스센터에서 열린 2025~2026년 NBA 정규리그 골든스테이트 워리어스 대 유타 재즈의 경기였다.
두 사람이 앉은 좌석은 코트사이드 1열로, 현지 기준 가격은 1만2000달러 수준인 것으로 알려졌다. 한화로 따지면 약 1735만원에 이른다.
이날 베이지색 목폴라를 입은 이 사장과 회색 티셔츠 차림의 임군의 모습은 여러번 화면에 잡혔다.
두 사람은 경기 내내 코트에서 눈을 떼지 않으며 집중하는 모습이었다.
이 사장은 크림 색상의 갤럭시Z 플립을 들고 경기 모습을 촬영하고 박수를 치는 등 경기를 즐겼다.
임군 역시 양손을 뻗어 환호하기도, 머리를 감싸쥐며 안타까워하기도 했다.
이 사장은 현재 휴가를 내고 아들과 미국에 체류 중이다. 임군은 올해 대학수학능력시험에서 단 한 문제를 틀리고 서울대 경제학부 수시모집 전형에 합격해 화제가 되기도 했다.
이 사장은 앞서 지난 2024년 1월에도 아들과 함께 NBA 중계 화면에 잡혀 주목받은 적 있다.
구정하 기자 goo@kmib.co.kr
