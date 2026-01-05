감정가보다 18억 비싸도 지른다… 서울 아파트 낙찰가율 4년 내 최고
2025년 서울 아파트 경매 낙찰가율(감정가 대비 낙찰가 비율)이 4년 내 최고치를 기록했다. 특히 4분기(10~12월) 내내 낙찰가율 100%를 넘기며 감정가보다 비싸게 낙찰됐다. 압구정동의 한 단지는 감정가보다 18억원이나 비싸게 낙찰되기도 했다.
서울 아파트값 폭등으로 경매 수요도 급증한 데 이어, 서울 전역이 토지거래허가구역으로 묶여 갭투자(전세 낀 매매)가 불가능해지자 규제 대상이 아닌 경매 시장에 투자자들이 눈을 돌렸다는 분석이 나온다.
4일 경·공매 데이터 전문업체 지지옥션에 따르면 지난해 서울 아파트 낙찰가율은 평균 97.3%를 기록했다. 2021년(112.9%) 이후 4년 만에 가장 높았다.
아파트 경매 낙찰가율은 매매시장 아파트값과 연동돼 움직이는 경향이 있다. 상승 기대가 클수록 경매 수요가 몰리고, 경쟁으로 입찰가를 높게 써내기 때문이다.
집값 폭등기였던 2021년 100%를 넘었다가, 2022년 하반기부터 금리 인상기로 집값이 하락하자 2023년 평균 낙찰가율은 82.5%까지 떨어졌다. 2024년에는 신생아 특례대출 등 정책대출, 스트레스 총부채원리금상환비율(DSR) 2단계 적용 유예 등으로 아파트값이 오르자 낙찰가율이 92.0%까지 올랐다.
지난해 역시 금리 인하 기대감, 유동성 증가, 공급 부족 우려 등이 맞물리면서 집값이 폭등했고, 6·27, 9·7, 10·15 대책에도 불구하고 집값이 급등하면서 경매시장의 낙찰가율도 직전년보다 5.3% 포인트 올랐다.
서울 전역 토허구역 지정도 지난해 낙찰가율 상승 배경 중 하나다. 토허구역은 토지·아파트 매매 시 지자체 허가를 받아야 하고, 매수자는 2년간 실거주를 해야 하므로 갭투자(전세 끼고 매매)가 사실상 금지된다. 이 때문에 향후 집값 상승을 전망하는 투자자들은 토허제 대상이 아닌 경매 시장에 쏠린다.
월별 서울 아파트 경매 낙찰가율을 보면, 지난해 9월 99.5%에서 10·15 대책이 발표된 10월 102.3%를 기록한 뒤 12월까지 3달 연속 100%를 넘었다. 특히 지난해 12월 낙찰가율은 102.9%로 2022년 6월(110.0%) 이후 3년 반 만에 가장 높았다.
낙찰률(경매 진행 건수 대비 낙찰 건수 비율)도 높아졌다. 지난해 경매 물건 2333건 중 49%(1144건)가 낙찰돼 2021년(73.9%) 이후 가장 높았다. 물건당 평균 응찰자 수는 8.19명으로, 2017년(8.72명) 이후 8년 만에 가장 많았다.
구별로는 ‘한강벨트’ 쏠림 현상이 경매 시장에서도 나타났다. 서울 25개 구 중 낙찰가율이 100%를 넘은 곳은 총 9곳이다. 성동구 낙찰가율이 110.5%로 가장 높았고, 강남구(104.8%), 광진·송파구(102.9%), 영등포구(101.9%), 동작구(101.6%), 중구(101.4%), 마포구(101.1%), 강동구(100.7%) 등이 뒤를 이었다.
지난해 낙찰가율이 가장 높은 단지는 서울 성동구 금호동3가 두산아파트 전용 60㎡로, 감정가 8억3500만원의 160.2%인 13억3750만원에 낙찰됐다. 강남구 압구정동 미성아파트 전용 106.5㎡는 감정가(34억원)보다 18억원 이상 높은 52억822만원에 낙찰돼 낙찰가율이 153.2%에 달했다.
이주현 지지옥션 전문위원은 “총선 전후로 정부의 정책 변화를 살펴봐야겠지만 정부 규제가 풀리지 않는 한 거래 허가 의무가 없는 경매 시장의 과열은 지속될 것”이라고 전망했다.
권중혁 기자 green@kmib.co.kr
