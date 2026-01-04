[단독] 검찰, ‘강제추행 혐의’ 부장검사 무혐의 처분
검찰이 일반인 여성을 강제추행한 혐의를 받는 현직 검사(부장검사급)에 대해 무혐의 처분한 것으로 확인됐다.
4일 국민일보 취재결과를 종합하면 서울중앙지검 여성아동범죄조사1부(부장검사 박은혜)는 지난달 18일 서울고등검찰청 소속 A검사의 강제추행 사건에 대해 무혐의 처분을 내렸다. 증거 불충분으로 혐의가 성립하지 않는다는 것이 검찰 수사 결과다.
A검사는 지난해 지인 사이였던 한 여성의 어깨 등 신체 부위를 강제로 접촉한 혐의를 받았다. 당시에도 A검사는 혐의를 전면 부인한 것으로 전해졌다. 서울 강남경찰서는 지난해 10월 강제추행 등 혐의를 받는 A검사를 기소의견으로 서울중앙지검에 송치했다.
정성호 법무부 장관은 지난해 10월 A검사에 대한 혐의가 알려지자 검사징계법 제8조에 따라 A검사를 직무집행 정지한 바 있다. A검사는 서울남부지검 부부장검사, 금융위원회 파견, 수원지검 성남지청 부장검사 등을 역임했다.
무혐의 처분과 별개로 A검사에 대한 대검찰청 감찰은 진행 중이다. 검찰은 성비위·품위손상 등 정황을 살핀 후 엄중 조치할 방침이다.
박재현 구자창 기자 jhyun@kmib.co.kr
