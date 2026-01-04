시사 전체기사

데뷔 40주년인데…가수 임재범, 돌연 은퇴 선언

입력:2026-01-04 15:34
수정:2026-01-04 15:43
공유하기
글자 크기 조정
가수 임재범이 지난해 9월 17일 서울 강남구 일지아트홀에서 열린 데뷔 40주년 기념 전국 투어 및 8집 선공개 기자간담회에서 인사말을 하고 있다. 연합뉴스

가수 임재범(62)이 가요계 은퇴를 선언했다.

4일 소속사 블루씨드엔터테인먼트에 따르면 현재 40주년 전국투어 콘서트 ‘나는 임재범이다’를 진행하고 있는 임재범은 이번 전국투어를 끝으로 무대를 떠나겠다는 의사를 밝혔다.

임재범은 이날 오후 6시 20분 방송되는 JTBC ‘뉴스룸’에 출연해 은퇴에 관한 입장을 전한다.

그는 JTBC가 공개한 예고 영상에서 “많은 시간, 참 많은 생각을 해봤었는데 이번 40주년 공연을 끝으로 무대를 떠나려고 한다”고 말했다.

임재범은 지난해 11월 29일 대구를 시작으로 인천, 부산 등지에서 전국투어 콘서트를 열고 있다. 서울 공연은 오는 17~18일 올림픽공원 KSPO돔에서 열린다.

1986년 밴드 시나위 1집으로 데뷔한 임재범은 거친 목소리를 내세워 ‘너를 위해’ ‘비상’ ‘고해’ ‘사랑보다 깊은 상처’ 등 여러 히트곡을 냈다.

현재 JTBC 음악 경연 프로그램 ‘싱어게인 4’ 심사위원으로 출연하고 있으며, 지난해 9월 신곡 ‘인사’를 발표하며 정규 8집을 발매하겠다는 계획을 밝히기도 했다.

임재범은 지난해 9월 신곡 발매 기념 기자간담회에서 “다른 분들은 괜찮다고 해도 저는 늘 (녹음 뒤) 미련이 남는다. 호흡이 맞았나, 가사 전달은 제대로 됐나 하고 뒤돌아보는 시간이 많아진다”며 “50주년, 60주년까지 할 수 있을지는 모르겠다”고 말했다.

구정하 기자 goo@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
황희찬 1골·1도움…울버햄튼 20경기 만에 첫 승 견인
커피는 컵값 따로, 치킨은 중량 공개…새 규제에 자영업자 ‘한숨’
“중국인, 한국에 대한 호감도 높아져…日 호감도는 ↓”
‘종각역 사망사고’ 70대 택시기사 약물 양성…모르핀 성분
연차 이틀이면 최장 9일 쉰다…2026년 황금연휴 줄줄이
‘최초의 백악관 인플루언서’…30세의 마고 마틴, 트럼프 SNS 핵심 전력 부상
제주공항서 진에어 전력장치 과열…122명 대피
유명 여성 BJ, ‘약물 만취 운전’…전봇대 박고 체포
국민일보 신문구독