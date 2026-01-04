이혜훈, ‘갑질’ 이어 ‘보좌진 상호 감시 의혹’ 피고발
이재명정부 초대 기획예산처 장관 후보자로 지명된 이혜훈 전 의원이 과거 보좌진에게 상호 감시를 하게 했다는 의혹에 휩싸이며 또다시 고발을 당했다.
이종배 서울시의원은 4일 오후 2시쯤 종로구 내자동 서울경찰청에 직권남용 권리행사방해·강요·협박 등 혐의로 이 후보자에 대한 고발장을 제출했다. 그는 “이 후보자가 보좌진에게 비판 댓글을 지우게 하고 상호 감시를 시킨 것 등은 강요와 협박이 될 수 있다”고 말했다.
이어 “연일 보도되고 있다시피 역사상 최악의 갑질 행각이 드러났다”라며 “이재명 대통령은 (이 후보자를) 하루빨리 경질해야 한다”고 주장했다.
그는 지난 2일에도 이 후보자가 국회의원 재직 당시 인턴 직원에게 상습적으로 폭언과 인격 모독을 가했다고 주장하며 협박·직권남용 혐의로 이 후보자를 고발한 바 있다.
이 후보자는 2017년 자신의 이름이 언급된 언론 기사를 보고하지 않았다는 이유로 인턴 직원을 질책하는 통화 녹취가 언론에 공개돼 논란이 됐다. 이 후보자가 자신에 대한 비판 댓글을 지우게 하거나 직접 반박 댓글을 달게 하고, 상호 감시를 지시하거나 구의원들에게 집회에서 삭발을 강요했다는 보도도 있었다.
구정하 기자 goo@kmib.co.kr
