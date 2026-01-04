이혜훈, ‘갑질’ 이어 ‘보좌진 상호 감시 의혹’ 피고발

이종배 서울시의원이 4일 서울 종로구 내자동 서울경찰청에서 권리행사방해·강요·협박 등 혐의로 이혜훈 기획예산처 장관 후보자에 대한 고발장을 제출하고 있다. 연합뉴스

이종배 서울시의원은 4일 오후 2시쯤 종로구 내자동 서울경찰청에 직권남용 권리행사방해·강요·협박 등 혐의로 이 후보자에 대한 고발장을 제출했다. 그는

“이 후보자가 보좌진에게 비판 댓글을 지우게 하고 상호 감시를 시킨 것 등은 강요와 협박이 될 수 있다”고 말했다.

협박·직권남용 혐의로 이 후보자를 고발한 바 있다.

이 후보자가 자신에 대한 비판 댓글을 지우게 하거나 직접 반박 댓글을 달게 하고, 상호 감시를 지시하거나 구의원들에게 집회에서 삭발을 강요했다는 보도도 있었다.