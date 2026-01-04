철도공단, 올해 ‘AI·데이터 기반 예측 유지보수 체계’ 도입 추진
국가철도공단이 올해 인공지능(AI)·데이터 기반의 예측 유지보수 체계를 도입한다.
이성해 철도공단 이사장은 지난 2일 대전 본사 사옥에서 개최된 시무식을 갖고 “검측 및 진단 데이터와 영상정보를 총괄 관리하는 ‘철도시설 AI 종합안전센터’를 신설할 것”이라고 밝혔다.
그는 지난해 발생한 신안산선 터널 사고, 인덕원~동탄선 항타기 전도사고 등을 예로 들며 철도현장 내 안전의 중요성을 다시금 깨닫게 됐다고 소회를 밝혔다.
이 이사장은 “지난 여름 영남지역 집중호우 당시 지능형 CCTV가 열차 사고를 예방한 사례는 우리의 과제가 무엇인지 명확하게 깨닫게 했다”며 “정부가 ‘진짜성장’ 전략을 중심으로 미래 산업 경쟁력 확보를 추진하는 만큼 철도공단도 철도산업의 혁신을 선도해야 한다”고 했다.
이를 위해 그는 AI·데이터 기반의 예방형 안전관리 체계를 도입하겠다는 계획을 내놨다.
이 이사장은 “인력과 경험 위주였던 철도시설 유지관리 체계를 첨단 기술을 활용한 데이터 기반의 관리 체계로 전환해야 한다”며 “종합검측·센서·영상데이터를 통합 분석하는 AI 기반 예측보수 체계를 고도화하고, 시설 노후도와 고장 이력 등을 종합적으로 판단하는 지능형 위험도 평가기술을 적용해야 한다”고 설명했다.
그러면서 “정부의 5극 3특 정책과제 실현을 위한 철도 인프라 구축 방안도 마련할 것”이라며 “특히 역세권 개발법 1호 사업인 춘천역세권 개발사업을 계기로 공공성·경제성을 균형있게 고려한 개발모델을 정립해야 한다”고 말했다.
친환경 교통수단인 철도가 기후위기 시대 탄소중립을 선도해야 한다고도 강조했다.
이 이사장은 “철도 인프라의 건설·운영·유지관리 전 영역에서 탄소배출을 더 감축하려는 적극적인 노력이 필요하다”며 “국가의 탄소중립 정책과 공단의 중장기적 탄소중립 전략을 연동해 철도사업 전 생애주기에 걸쳐 탄소중립을 실행할 수 있는 기술을 도입해야 한다”고 덧붙였다.
대전=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr
