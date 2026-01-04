철도공단, 올해 ‘AI·데이터 기반 예측 유지보수 체계’ 도입 추진

이성해 국가철도공단 이사장이 지난 2일 대전 본사에서 시무식을 갖고 신년사를 발표하고 있다. 국가철도공단 제공

“지난 여름 영남지역 집중호우 당시 지능형 CCTV가 열차 사고를 예방한 사례는

정부가 ‘진짜성장’ 전략을 중심으로

미래 산업 경쟁력 확보를 추진하는 만큼

철도공단도

철도산업의 혁신을 선도해야 한다”고 했다.

이 이사장은 “

종합검측·센서·영상데이터를 통합 분석하는

AI 기반 예측보수 체계를 고도화하고,

지능형 위험도 평가기술을 적용

해야 한다”고 설명했다.

그러면서 “

정부의 5극 3특 정책과제 실현을 위한 철도 인프라 구축 방안도 마련할 것”이라며 “특히

역세권 개발법 1호 사업인 춘천역세권 개발사업을 계기로 공공성·경제성을 균형있게 고려한 개발모델을 정립해야 한다”고 말했다.

이 이사장은 “

탄소배출을 더 감축하려는 적극적인 노력이 필요하다”며 “

국가의 탄소중립 정책과