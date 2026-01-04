새벽배송 중 숨진 30대 쿠팡 택배기사, ‘산재’ 인정
제주에서 새벽배송 업무 중 사고로 숨진 30대 쿠팡 택배기사에 대해 산업재해가 인정됐다.
전국택배노동조합 제주지부는 4일 이와 관련한 성명을 내고 “고 오승룡 님에 대해 근로복지공단이 산업재해를 승인했다”며 “이는 고인의 죽음이 개인의 과실이 아니라 살인적인 노동 환경이 빚어낸 업무상 재해임을 국가가 뒤늦게나마 인정한 것”이라고 말했다.
노조는 “고인은 쿠팡의 새벽배송 구조 속에서 충분한 휴식 없이 장시간 노동을 반복하고 가족의 장례 상황에서도 제대로 쉬지 못할 만큼 인간다운 삶과는 거리가 먼 노동환경에 놓여 있었다”고 강조했다.
이어 “그럼에도 쿠팡은 고인의 사망 이후 장기간 침묵으로 일관했고, 고인에 대해 음주운전이라는 허위사실을 유포하며 유가족에게 씻을 수 없는 상처를 남겼다”고 비판했다.
노조는 “이번 산업재해 승인은 쿠팡 새벽배송 시스템과 위탁구조 전반이 노동자의 생명과 안전을 위협하고 있음을 국가가 공식적으로 확인한 것”이라면서 “쿠팡은 오승룡씨의 죽음에 대해 공식 사과하고 새벽배송, 장시간 노동 구조에 대한 전면적인 개선과 재발 방지 대책을 즉각 시행하라”고 촉구했다.
1992년생인 고 오승룡씨는 지난해 11월 10일 오전 2시쯤 제주시 오라동의 한 도로에서 1t 화물차를 몰다 전신주를 들이받는 사고를 내고 병원으로 이송됐으나, 같은 날 오후 사망했다.
고인은 오후 7시부터 다음 날 오전 6시30분까지 주 6일 하루 평균 11시간30분씩 야간 근무를 했으며, 아버지의 장례를 마친 뒤 하루를 쉬고 다시 새벽배송에 나섰다가 사고를 당했다. 가족으로 아내와 여섯 살, 여덟 살 두 아들이 있다.
