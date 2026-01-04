요람에서 무덤까지 드는 병원비 2억4600만원…기대수명 1년 늘수록 51.5% ↑
건보공단 진료비 분석 보고서
“건강수명 증가 위한 대안 필요”
한 사람이 평균 83살까지 산다고 가정했을 때 평생 쓰는 의료비가 약 2억4600만원에 달한다는 분석 결과가 나왔다. 기대수명이 1년 늘어날수록 의료비 지출은 약 51% 증가했다.
4일 국민건강보험공단이 발표한 ‘생애의료비 추정을 통한 건강보험 진료비 분석 보고서’를 보면 2023년 기준 국민 1명에게 전 생애에 걸쳐 지출되는 건강보험 재정은 총 1억9722만원으로 집계됐다. 2023년 기준 평균 기대수명은 83.5년이다.
이 중 약국 비중이 3993만원(20.3%)으로 가장 높았고, 1차 의원 3984만원(20.2%), 상급종합병원 3497만원(17.7%) 종합병원 3388만원(17.2%) 등의 순으로 나타났다.
건강보험이 적용되지 않는 비급여 본인부담금은 총 4933만524원으로 추정됐다. 급여 진료비와 합치면 한 사람에게 평생 발생하는 의료비는 약 2억4655만원이다. 다만 이 중 본인부담금은 9672만원(39.2%) 수준이다.
성별로 나눠보면 남성보다 기대수명이 긴 여성에게서 더 많은 의료비 지출이 발생했다. 여성의 진료비 지출은 2억1474만원으로 남성 진료비(1억8263만원)보다 3211만원 더 많았다. 여성은 평균 기대수명이 86.4년으로, 남성(80.6년)보다 5.8년 길다.
기대수명이 늘어나면서 건강보험 진료비도 함께 증가했다. 특히 과거에 비해 가장 많은 진료비를 쓰는 시점이 늦춰진 반면, 지출 증가세는 가팔라졌다. 2023년 기준 건강보험 지출이 가장 많은 나이는 78세로 446만2000원에 달했다. 이는 20년 전인 2004년 기준 71세(171만9000원) 대비 7년 늦춰지고, 2.6배 늘어난 액수다.
과거(2004·2006년 비교)에는 기대수명이 1년 늘면 진료비는 20.1% 증가했다. 그러나 최근엔 기대수명이 1년 늘 때 진료비는 50.1%(2016·2023년 기준) 증가하는 것으로 나타났다.
건보공단 연구진은 “기대수명의 증가가 아닌 건강수명의 증가로 이어질 수 있는 정책 대안이 필요하다”며 “건강수명이 증가하는 시간을 늘리게 된다면 고령사회의 충격과 사회적 부담을 감소시킬 수 있다”고 말했다.
이정헌 기자 hlee@kmib.co.kr
