[속보] 李대통령 베이징 도착…5일 시진핑과 두 번째 대좌

[속보] 李대통령 베이징 도착…5일 시진핑과 두 번째 대좌
3박 4일간의 중국 국빈 방문을 위해 출국한 이재명 대통령이 4일 오후 중국 베이징 서우두 공항에 도착했다.
한국 대통령으로서 6년여 만에 중국을 방문한 이 대통령은 오는 5일 시진핑 중국 국가주석과의 정상회담을 가진다. 이 대통령은 지난 11월 1일 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 열린 회담에 이어 두 달 여 만에 시 주석과 두 번째 대좌한다.
양 정상은 정상회담에서 양국의 민감한 현안인 ‘한한령’ 완화와 서해 구조물 문제, 한반도 평화와 비핵화 문제 등을 놓고 해법을 모색할 것으로 관측된다.
정상회담 후에는 경제·산업·기후·교통 분야 등에서의 교류 확대를 위한 10여 건의 양해각서(MOU) 서명식 및 국빈 만찬 일정이 진행된다.
위성락 국가안보실장은 지난 2일 “한·중 관계의 전면적 복원이 한반도 문제 해결의 돌파구 마련에 기여할 수 있도록 한중 간 전략적 소통을 강화하고 중국의 건설적 역할을 당부하겠다”고 설명했다.
한한령에 대해서는 “문화교류 공감대를 늘려가며 문제 해결에 접근해보겠다”고 했고, 서해 구조물 문제와 관련해선 “지난해 11월 정상회담 때에도 논의된 바 있고, 이후로도 실무협의가 진행된 바 있다”고 말해 어떤 성과가 나올지 주목된다.
이 대통령은 5일 정상회담에 앞서 한·중 비즈니스 포럼에 참석해 중국 경제계 인사들과 교류하고, 6일엔 중국의 경제사령탑 격인 리창 국무원 총리를 접견하고 오찬을 함께 한다.
이 대통령은 중국 방문 마지막 날인 7일에는 상하이로 이동해 천지닝 상하이시 당 서기와의 만찬을 하고, 한·중 벤처 스타트업 서밋 참석 일정을 소화한다.
중국에서의 마지막 공식 일정인 대한민국 임시정부 청사 방문을 마치고 귀국길에 오른다.
베이징=최승욱 기자 applesu@kmib.co.kr
