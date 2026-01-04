부산시, 북극항로부터 CES까지… ‘글로벌 허브’ 전략 점검
알래스카 항만 협력 점검
북극항로 대응 현장 행보
CES서 첨단기술 흐름 확인
박형준 부산시장이 북극항로 거점과 세계 최대 정보기술 전시회인 CES를 잇는 미국 순방에 나섰다.
4일 부산시에 따르면 박 시장은 이날부터 오는 10일까지 4박 7일 일정으로 미국 알래스카주 앵커리지와 놈, 라스베이거스를 차례로 방문한다.
박 시장은 현지시각 5일 앵커리지시청에서 부산시와 앵커리지시 간 우호협력도시 협정을 체결한다. 양 도시는 항만·물류, 관광, 에너지자원, 인적교류 등 다양한 분야에서 실질적인 협력 관계를 구축해 나가기로 했다. 같은 날 박 시장은 앵커리지 항만을 찾아 항만 운영 현황과 물류 인프라를 둘러보고 알래스카 주지사와 면담을 통해 경제·산업 협력 가능성에 대해 의견을 교환할 예정이다.
6일에는 북극항로의 핵심 기착지로 주목받는 놈을 방문한다. 박 시장은 놈 시장과 항만관리위원회 관계자들과 만나 북극권 지역 도시 간 교류 확대 방안을 논의하고 베링해협 인근 놈 심해항 개발 예정지를 찾아 항만 운영 여건과 향후 개발 동향을 점검할 계획이다.
최근 중앙정부 차원에서도 북극항로 활용을 둘러싼 논의가 속도를 내는 가운데 부산시는 북극권 항만과의 직접 협력을 통해 지역 차원의 대응 전략을 구체화하는 데 주력하고 있다. 시는 글로벌 해양도시로서 북극항로 시대에 대비한 전략적 역할을 선제적으로 모색한다는 방침이다.
7일부터는 라스베이거스로 이동해 세계 최대 가전·정보기술 전시회인 CES 현장을 찾는다. 박 시장은 ‘팀 부산 2기’ 참가 기업 28개사와 현장 소통에 나서고 글로벌 바이어와 투자자들이 참여하는 비즈니스 네트워킹 상황을 점검할 예정이다.
이와 함께 부산경제진흥원과 해외 기관 간 협력 논의를 비롯해 주요 글로벌 기업 전시관을 방문해 산업 동향과 협력 가능성을 살피고 부산 기업의 해외 진출과 투자 연계 방안도 모색한다.
박 시장은 “북극권 물류 거점과의 협력과 CES를 통한 글로벌 첨단기술 접점 확대는 부산이 글로벌 허브도시로 도약하는 중요한 계기”라며 “미래 전략산업 육성과 도시 경쟁력 강화를 통해 부산의 국제적 위상을 높여 나가겠다”고 밝혔다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
