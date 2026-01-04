폭우로 뒤틀린 다리 통제한 대전 경찰관, 대한민국 공무원상 수상

제11회 대한민국 공무원상 수상자로 선정된 정진문 경감. 대전경찰청 제공

이 상은 국가와 국민에게 적극적으로 헌신하고 봉사한 우수한 현장 공무원에게 수여한다.

최주원 대전경찰청장은 “이번 수상은 현장에서 묵묵히 국민의 안전을 지켜온 경찰의 노력이 국가적으로 인정받은 결과”라며 “앞으로도 재난·교통안전 분야에서 예방중심의 선제적 행정을 지속하겠다”고 말했다.