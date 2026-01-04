시사 전체기사

폭우로 뒤틀린 다리 통제한 대전 경찰관, 대한민국 공무원상 수상

입력:2026-01-04 13:51
공유하기
글자 크기 조정
제11회 대한민국 공무원상 수상자로 선정된 정진문 경감. 대전경찰청 제공

폭우로 침하된 다리를 발견하고 즉시 차량 통제에 나선 대전지역 경찰이 ‘대한민국 공무원상’을 수상했다.

대전경찰청은 교통과 소속 정진문 경감이 제11회 대한민국 공무원상 ‘교통관리’ 부문 수상자로 선정돼 지난 2일 이재명 대통령으로부터 표창을 수여 받았다고 4일 밝혔다.

이 상은 국가와 국민에게 적극적으로 헌신하고 봉사한 우수한 현장 공무원에게 수여한다.

정 경감은 지난해 7월 10일 오전 7시쯤 대전에 폭우로 호우경보가 내려졌을 당시 유등교 상판이 뒤틀린 것을 발견, 즉시 통제에 나서 교량 붕괴로 인한 대형 인명피해를 막은 공로를 인정받았다.

최주원 대전경찰청장은 “이번 수상은 현장에서 묵묵히 국민의 안전을 지켜온 경찰의 노력이 국가적으로 인정받은 결과”라며 “앞으로도 재난·교통안전 분야에서 예방중심의 선제적 행정을 지속하겠다”고 말했다.

대전=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
美, 마두로 전격 체포…트럼프 “베네수엘라 우리가 통치“
“한국이 좋다”…중국인의 한국 호감도, 1년새 급상승
고속도로 사고 수습 경찰관, 졸음운전 추정 차에 치여 숨져
정승제 왜 인터뷰 취소했나…현우진·조정식 문항거래 여파?
‘영포티’ 비아냥에 “나이키 못 신겠다”더니…패션 VIP는 영포티?
쿠팡에 밀리고 폐점에 울고…대형마트 판매, 13년 만 최대 하락
작전명 ‘절대적 결의’, 침실에서 끌려나온 마두로…美, 마두로 동선, 애완동물까지 파악
‘종각역 사망사고’ 70대 택시기사 약물 양성…모르핀 성분
국민일보 신문구독