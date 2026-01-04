폭우로 뒤틀린 다리 통제한 대전 경찰관, 대한민국 공무원상 수상
폭우로 침하된 다리를 발견하고 즉시 차량 통제에 나선 대전지역 경찰이 ‘대한민국 공무원상’을 수상했다.
대전경찰청은 교통과 소속 정진문 경감이 제11회 대한민국 공무원상 ‘교통관리’ 부문 수상자로 선정돼 지난 2일 이재명 대통령으로부터 표창을 수여 받았다고 4일 밝혔다.
이 상은 국가와 국민에게 적극적으로 헌신하고 봉사한 우수한 현장 공무원에게 수여한다.
정 경감은 지난해 7월 10일 오전 7시쯤 대전에 폭우로 호우경보가 내려졌을 당시 유등교 상판이 뒤틀린 것을 발견, 즉시 통제에 나서 교량 붕괴로 인한 대형 인명피해를 막은 공로를 인정받았다.
최주원 대전경찰청장은 “이번 수상은 현장에서 묵묵히 국민의 안전을 지켜온 경찰의 노력이 국가적으로 인정받은 결과”라며 “앞으로도 재난·교통안전 분야에서 예방중심의 선제적 행정을 지속하겠다”고 말했다.
대전=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr
