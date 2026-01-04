생활 편의 ↑…세종시, 올해 달라지는 시책 공개
세종시가 올해 새롭게 추진되거나 변경되는 제도·시책을 분야별로 정리한 ‘2026 세종시정 이렇게 달라집니다’ 자료집을 4일 시 홈페이지에 공개했다.
자료집은 시민편의와 문화·체육·경제, 보건·복지, 도시·교통, 안전·환경 등 시민 생활과 밀접한 5개 분야 57개 과제가 담겼다.
먼저 시민편의 분야의 경우 집현동 행정복지센터를 7월 개청하고 시민 무료법률상담을 주 2회에서 주 3회로 확대 운영한다. 지방세 모바일 전자안내문에는 즉시 납부 기능을 추가 도입해 세금 납부 편의성을 높였다.
문화·체육·경제 분야는 성년기 진입 청년의 공연과 전시 관람을 지원하는 ‘청년문화예술패스’ 지원금액이 기존 10만원에서 20만원으로 확대되고, 대상 연령도 19세에서 20세로 넓어진다.
소상공인의 분쟁 예방과 경영 안정 지원을 위해 법률 전문가의 상담·자문을 무료로제공하는 서비스도 도입된다. 지원 분야는 불공정거래 및 상가임대차, 지식재산권, 세무·노무 및 폐업 등과 관련된 사항이며 법률상담이 필요한 세종시 소상공인이라면 누구나 이용할 수 있다.
미취업 청년의 취업 준비를 지원하는 ‘청년키움카드’는 가구소득과 관계없이 신청할 수 있게 된다. ‘청년주택임차보증금 이자지원 사업’도 연소득 기준을 완화해 지원 대상을 늘린다.
보건·복지 분야는 지난해 75세 이상을 대상으로 시범 운영했던 통합돌봄사업이 65세 이상과 장애인으로 확대되며 지원 사업도 30개에서 43개로 늘어난다.
청소년부모 아동양육비도 신규 도입된다. 중위소득 65%이하 청소년부모 가구에게는 자녀 1인당 월 25만원이 지원된다.
도시·교통분야에서는 주거환경을 저해하는 빈집 정비 등 조치명령을 이행하지 않을 경우 이행강제금을 부과하는 ‘특정빈집 이행강제금 제도’가 신설된다.
이밖에 안전·환경분야는 시민안심보험의 보장금액이 상향되고, 화재예방강화지구의 소방설비 설치 비용 지원사업이 새롭게 시행된다.
새롭게 시행되는 시책에 대한 자세한 내용과 시행 시기는 시 홈페이지 공지사항 및 각 읍·면·동 행정복지센터에 배부된 책자를 통해 확인할 수 있다.
세종=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사