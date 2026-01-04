생활 편의 ↑…세종시, 올해 달라지는 시책 공개

먼저 시민편의 분야의 경우 집현동 행정복지센터를 7월 개청하고 시민 무료법률상담을 주 2회에서 주 3회로 확대 운영한다.

지방세 모바일 전자안내문에는 즉시 납부 기능을 추가 도입해 세금 납부 편의성을 높였다.

문화·체육·경제 분야는 성년기 진입 청년의 공연과 전시 관람을 지원하는 ‘청년문화예술패스’ 지원금액이 기존 10만원에서 20만원으로 확대되고, 대상 연령도 19세에서 20세로 넓어진다.

미취업 청년의 취업 준비를 지원하는 ‘청년키움카드’는 가구소득과 관계없이 신청할 수 있게 된다. ‘청년주택임차보증금 이자지원 사업’도 연소득 기준을 완화해 지원 대상을 늘린다.

보건·복지 분야는 지난해 75세 이상을 대상으로 시범 운영했던 통합돌봄사업이 65세 이상과 장애인으로 확대되며 지원 사업도 30개에서 43개로 늘어난다.

청소년부모 아동양육비도 신규 도입된다. 중위소득 65%이하 청소년부모 가구에게는 자녀 1인당 월 25만원이 지원된다.

도시·교통분야에서는 주거환경을 저해하는 빈집 정비 등 조치명령을 이행하지 않을 경우 이행강제금을 부과하는 ‘특정빈집 이행강제금 제도’가 신설된다.

새롭게 시행되는 시책에 대한 자세한 내용과 시행 시기는 시 홈페이지 공지사항 및 각 읍·면·동 행정복지센터에 배부된 책자를 통해 확인할 수 있다.