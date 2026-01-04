광주 동구, 고향사랑기부금 누적액 100억원 고지 눈앞
작년 64억 모금…총 97억원
지정·관계 기부 등 확대 효과
광주광역시 동구는 작년 한 해 고향사랑기부금 64억원을 모금, 고향사랑기부제 시행 3년 만에 누적 모금액 97억원을 달성하며 100억원 고지를 눈앞에 두고 있고 4일 밝혔다.
이날 동구에 따르면 동구는 고향사랑기부제 도입 첫해인 지난 2023년 9억2000만원을 시작으로 2024년 23억9600만원, 2025년에는 64억원을 기록하며 가파른 성장세를 이어가고 있다. 제도 시행 이후 매년 두 자릿수 이상의 성장률을 보이며 동구 고향사랑기부제가 지역의 대표적인 재원 모델로 자리매김했다.
특히 2025년에는 전년 대비 167.4% 증가(약 2.7배)한 64억원을 모금해 단년도 실적에서도 괄목할 만한 성장을 이뤘다.
지난해 모금 실적을 구체적으로 살펴보면 총 기부 건수는 6만3850건으로 전년 대비 172.9% 증가했다. 전체 모금액 64억원 중 공공 플랫폼을 통한 모금은 17억9600만 원으로 전체의 28%, 민간 플랫폼을 통한 모금은 45억8100만 원으로 71.5%를 차지했다. 은행 애플리케이션을 통한 모금액은 3100만원(0.5%)으로 집계됐다.
기금사업별로는 기부자가 사용처를 직접 선택하는 ‘지정기부’ 중심의 확대 경향이 뚜렷했다. 광주극장 보존 사업에는 2억2000만원, 발달 장애 청소년 지원에는 8억1400만원, 유기동물 구조·보호사업에는 8억7900만원, 에너지 취약계층 지원사업에는 7억7800만원이 각각 모였다.
동구는 2026년 고향사랑기부제 운영 방향을 단순한 모금 규모 확대가 아닌 기부의 ‘의미 확장’에 두겠다는 방침이다. 기부 금액을 키우는 데 머무르지 않고, 기부자의 뜻이 지역사회 곳곳에서 어떤 변화로 이어지고 있는지를 보다 선명하게 보여주는 데 행정 역량을 집중할 계획이다.
광주 동구 관계자는 “이번 성과는 숫자의 크기보다 동구 행정과 기금사업을 믿고 함께해 주신 기부자 한 분 한 분의 신뢰가 만들어낸 결과”라면서 “새해에는 지역이 가진 성장 잠재력을 이끌어 낼 수 있는 기부사업을 확대하고, 더 많은 파트너와의 교류·협력을 통해 동구 고향사랑기부제의 저변을 한층 더 넓혀가겠다”고 말했다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사