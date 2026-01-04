경북 의성 단독주택에서 화재…모녀 등 일가족 3명 사상
4일 오전 8시 59분쯤 경북 의성군 안평면 하령리1층짜리 단독주택에서 화재가 발생했다.
이 불로 주택 내부에서 모녀 관계인 60대 여성과 30대 여성이 심정지 상태로, 80대 남성이 머리 쪽에 화상을 입은 채 출동한 소방대에 의해 구조됐다.
신고를 받은 소방당국은 인력 40여명과 장비16대를 투입해 오전 10시 6분쯤 큰 불길을 잡았다.
화상을 입은 80대 남성은 “화장실에서 면도를 하던 중 부엌쪽에서 불길이 치솟는 것을 보고 대피했다”고 경찰에 진술한 것으로 알려졌다.
경찰과 소방 당국은 불이 부엌에서 시작됐다는 목격자 진술 등을 토대로 감식 등을 통해 정확한 화재 원인을 조사하고 있다.
의성=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr
