시사 전체기사

경북 의성 단독주택에서 화재…모녀 등 일가족 3명 사상

입력:2026-01-04 13:07
수정:2026-01-04 13:17
공유하기
글자 크기 조정
경북소방본부 제공


4일 오전 8시 59분쯤 경북 의성군 안평면 하령리1층짜리 단독주택에서 화재가 발생했다.

이 불로 주택 내부에서 모녀 관계인 60대 여성과 30대 여성이 심정지 상태로, 80대 남성이 머리 쪽에 화상을 입은 채 출동한 소방대에 의해 구조됐다.

신고를 받은 소방당국은 인력 40여명과 장비16대를 투입해 오전 10시 6분쯤 큰 불길을 잡았다.

화상을 입은 80대 남성은 “화장실에서 면도를 하던 중 부엌쪽에서 불길이 치솟는 것을 보고 대피했다”고 경찰에 진술한 것으로 알려졌다.

경찰과 소방 당국은 불이 부엌에서 시작됐다는 목격자 진술 등을 토대로 감식 등을 통해 정확한 화재 원인을 조사하고 있다.

의성=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
美, 마두로 전격 체포…트럼프 “베네수엘라 우리가 통치“
“한국이 좋다”…중국인의 한국 호감도, 1년새 급상승
고속도로 사고 수습 경찰관, 졸음운전 추정 차에 치여 숨져
정승제 왜 인터뷰 취소했나…현우진·조정식 문항거래 여파?
‘영포티’ 비아냥에 “나이키 못 신겠다”더니…패션 VIP는 영포티?
쿠팡에 밀리고 폐점에 울고…대형마트 판매, 13년 만 최대 하락
작전명 ‘절대적 결의’, 침실에서 끌려나온 마두로…美, 마두로 동선, 애완동물까지 파악
‘종각역 사망사고’ 70대 택시기사 약물 양성…모르핀 성분
국민일보 신문구독